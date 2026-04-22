El PP recibe a Cuerpo como vicepresidente de la "corrupción" y el ministro les acusa de no preocuparse por la economía

Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo, en el hemiciclo - EUROPA PRESS

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha recibido a Carlos Cuerpo este miércoles en la sesión de control del Congreso acusándole de haber aceptado ser el vicepresidente primero de un Gobierno "corrupto", a lo que el también titular de Economía ha respondido denunciando que la bancada 'popular' no se preocupa por los principales problemas de la gente como la economía, la vivienda o la situación de los autónomos.

Carlos Cuerpo se ha estrenado este miércoles como vicepresidente primero en la sesión de control y la portavoz del PP, Ester Muñoz, le ha dirigido una pregunta oral para interesarse por los presuntos casos de corrupción que salpican al Gobierno.

En esa pregunta, Muñoz le ha dado la enhorabuena a Cuerpo por haber escalado al cargo de vicepresidente primero en sustitución de María Jesús Montero, pero a renglón seguido ha ironizado: "Viendo como han acabado las manos derechas del señor Sánchez, dos en prisión y otra exiliada en Andalucía para perder por él, igual casi mejor le doy el pésame".

Tras esa bienvenida a la Cámara Baja, Muñoz le ha preguntado a Cuerpo que si está "indignado" por esa corrupción, tal como afirmó el ministro recientemente, por qué ha aceptado el encargo de ser el vicepresidente primero.

SÓLO UN 3% DE LAS PREGUNTAS DEL PP SON DE VIVIENDA, SEGÚN CUERPO

En el turno de réplica, Carlos Cuerpo ha preferido no entrar a pronunciarse sobre la situación judicial de Ferraz y ha querido espetar al PP que sus preocupaciones en los últimos dos años se "alejan" de las que realmente tiene la ciudadanía.

Así, el vicepresidente ha denunciado que el partido de Alberto Núñez Feijóo no se preocupa por la economía ni por la vivienda, y prueba de ello es que según sus cálculos en dos años y medio menos del 3% de las preguntas que ha realizado el Grupo Popular en la sesión de control estaban relacionadas con la crisis habitacional.

El ministro también ha reprochado algunas votaciones del PP en el Congreso, como su voto en contra al decreto ley para contener los aranceles de Estados Unidos o la abstención al decreto con rebajas fiscales por la guerra de Irán a pesar de que, este último, era "exactamente" lo que pedía el PP.

Cuerpo también ha aprovechado su turno para recriminar que en el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Extremadura la palabra autónomos aparece "cero veces" en 23 páginas.

En el turno de réplica, Ester Muñoz ha insistido en denunciar que Cuerpo no puede decirse sentirse indignado con la corrupción y a la vez "ser la mano derecha" de Pedro Sánchez; a lo que el titular de Economía ha respondido asegurando que el Ejecutivo trabaja por una cultura de "tolerancia cero" con la corrupción.

CUERPO ENSALZA EL TRABAJO DE MONTERO Y CALVIÑO

Además de la pregunta de Muñoz, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, se ha dirigido al vicepresidente para saber si pretende continuar con las políticas económicas de su predecesora y sobre cuándo va a presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

El vicepresidente Cuerpo ha contestado ensalzando el "excelente" trabajo que realizaron sus dos predecesoras, Nadia Calviño y María Jesús Montero, y ha remarcado que las dos consiguieron impulsar una hoja de ruta que ha permitido gestionar las diferentes crisis vividas en los últimos años en el covid, la guerra en Ucrania o en Irán con ser líderes en crecimiento económico y reducción de empleo.

En su último turno de intervención, Juan Bravo ha aprovechado para alertar sobre el mal estado de la red ferroviaria, la situación de los autónomos, las pymes o por el hecho de que casi el 20% de personas en España se considera de clase baja o pobre, según el CIS.

Para zanjar el debate, Carlos Cuerpo ha dicho que dos tercios de los españoles consideran que su situación económica es buena o muy buena, según también el CIS, y ha insistido en que en España hay cada vez "más empleo" de mayor calidad.