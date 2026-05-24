El PP reclama al Gobierno usar más la IA para automatizar tareas en la administración pública

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pide al Gobierno evaluar de manera "urgente" el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la Administración pública y ejecutar un plan para incorporarla, con el objetivo de automatizar cada vez más tareas.

Los de Alberto Núñez Feijóo esgrimen que la IA representa un cambios estructural que afecta directamente a la organización del trabajo, la productividad y la propia naturaleza de las instituciones públicas. Y precisamente las características propias del sector público, como el alto volumen de tareas documentales, los procesos administrativos estructurados y la elevada complejidad analística, lo convierten en un entorno especialmente susceptible de ser transformado por esta tecnología.

En concreto, el partido esgrime que la IA generativa permite automatizar tareas repetitivas, optimizar la gestión de la información y mejorar la toma de decisiones públicas liberando recursos humanos hacia actividades de mayor valor añadido.

7.000 MILLONES DE INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

La formación estima que la inteligencia artificial podría generar un incremento sustancial de la productividad del sector público y aportar hasta 7.000 millones de euros anuales en valor añadido tras un periodo de implantación de una década.

Desde la perspectiva del empleo público, la formación considera que la IA no eliminará de forma generalizada el empleo público, pero sí provocará una reconfiguración significativa de tareas, perfiles y competencias.

Por todo ello, el PP ha instado al Gobierno a dejar de estar instalado en la "inacción" en este asunto y ha pedido que remita al Congreso, en el plazo máximo de seis meses, una auditoría completa del grado real de implantación de sistemas de inteligencia artificial en el conjunto de las administraciones públicas, detallando usos actuales, costes asociados, impacto en el empleo público y resultados obtenidos en términos de eficiencia.

En la propuesta registrada para su debate en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el Grupo Popular plantea desarrollar un plan de adaptación, transformación y modernización de la función pública vinculado a la adopción de inteligencia artificial, que incluya objetivos concretos, calendario e impacto presupuestario.

ADECUACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES

Asimismo, se plantea adaptar el actual modelo de planificación estratégica de recursos humanos en el sector público para ajustarlo a un entorno de automatización creciente, incorporando mecanismos de movilidad funcional, redefinición de tareas y adecuación de perfiles profesionales.

A esto se suma una petición para fijar unos criterios que aseguren una aplicación coherente de la inteligencia artificial en los distintos niveles administrativos, con el objetivo de evitar duplicidades e ineficiencias.

Por último, el PP quiere que el Ejecutivo comparezca anualmente ante la comisión de Hacienda para dar cuenta del grado de avance en la integración de la inteligencia artificial en la administración, así como de su impacto en el empleo público y en la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.