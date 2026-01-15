El precio del petróleo cae un 3% después de la primera venta de crudo venezolano por parte de EEUU

13 January 2026, US, Washington: US President Donald Trump speaks to reporters as he departs the White House heading to Detroit to speak about the economy. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio del barril de petróleo cotizaba este jueves, antes de la apertura de las Bolsas europeas, con descensos superiores al 3% en un contexto marcado por la primera venta de crudo venezolano por parte de Estados Unidos.

En concreto, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia para el Viejo Continente, bajaba alrededor de un 3,4%, hasta cotizar en 64,26 dólares, mientras que la variedad West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se abarataba un 3,35%, hasta situarse en 59,94 dólares.

Estados Unidos completó ayer su primera venta de petróleo venezolano, con un valor de 500 millones de dólares (cerca de 430 millones de euros), menos de dos semanas después de la incursión militar estadounidense que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Se trata de la primera venta estadounidense de crudo venezolano, que ha sido recogida por múltiples medios del país --entre ellos CNN y Fox Business--, si bien el portal de noticias The Hill ha indicado, citando a una fuente de la Casa Blanca, que se esperan ventas adicionales en los próximos días y semanas.

Aunque la Administración de Donald Trump, inmersa en un plan para reconstruir la industria petrolera venezolana y explotar las reservas del país caribeño con empresas estadounidenses, no ha ofrecido detalles de la operación de manera oficial, el portal especializado en noticias económicas Semafor ha informado, citando a un alto funcionario del Gobierno, que la cuenta principal a la que han llegado los ingresos está en Qatar.

Este mismo lunes, el magnate republicano indicó que unos 50 millones de barriles de petróleo estaban de camino a Estados Unidos, en unas declaraciones en las que subrayó estar "trabajando muy bien con Venezuela", dirigida ahora por su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con quien ha mantenido este jueves una "muy positiva" llamada tras la que aseguró que están logrando "avances significativos" para la "estabilización" del país.