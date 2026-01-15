Repsol cae más de un 6% tras la primera venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos

Archivo - El nuevo logo e imagen de marca de Repsol, a 27 de junio de 2025, en Madrid (España) - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Repsol caían más de un 6% en la apertura bursátil de este jueves, en un contexto marcado por la primera venta de crudo venezolano por parte de Estados Unidos.

En concreto, la compañía presidida por Antonio Brufau lideraba las bajadas del Ibex 35, con un descenso del 6,39%, hasta situarse a un precio de 15,68 euros por título hacia las 09.30 horas.

Estados Unidos completó ayer su primera venta de petróleo venezolano, con un valor de 500 millones de dólares (cerca de 430 millones de euros), menos de dos semanas después de la incursión militar estadounidense que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Se trata de la primera venta estadounidense de crudo venezolano, que ha sido recogida por múltiples medios del país --entre ellos CNN y Fox Business--, si bien el portal de noticias 'The Hill' ha indicado, citando a una fuente de la Casa Blanca, que se esperan ventas adicionales en los próximos días y semanas.

Aunque la Administración de Donald Trump, inmersa en un plan para reconstruir la industria petrolera venezolana y explotar las reservas del país caribeño con empresas estadounidenses, no ha ofrecido detalles de la operación de manera oficial, el portal especializado en noticias económicas 'Semafor' ha informado, citando a un alto funcionario del Gobierno, que la cuenta principal a la que han llegado los ingresos está en Qatar.

El magnate republicano ya indicó que unos 50 millones de barriles de petróleo estaban de camino a Estados Unidos, en unas declaraciones en las que subrayó estar "trabajando muy bien con Venezuela", dirigida ahora por su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con quien ha mantenido este jueves una "muy positiva" llamada tras la que aseguró que están logrando "avances significativos" para la "estabilización" del país.

INVERSIONES MILMILLONARIAS EN VENEZUELA

El viernes pasado se celebró una cumbre en la Casa Blanca con las grandes petroleras mundiales, entre ellas Repsol.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les pidió inversiones milmillonarias en Venezuela para reactivar la producción en el país.

En concreto, el mandatario estadounidense instó a las petroleras a invertir unos 100.000 millones de dólares (unos 86.000 millones de euros) "de su propio dinero, no del Gobierno", para reactivar la producción en Venezuela.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró al presidente de Estados Unidos durante la reunión que la petrolera española está preparada para "invertir más en Venezuela" y "triplicar" su producción en los próximos dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias.

Imaz indicó que Repsol produce actualmente unos 45.000 barriles diarios brutos de petróleo en el país caribeño, cifra que podría triplicar en esa periodo de tiempo.

"Invirtiendo con ahínco en el país, siguiendo su recomendación, si nos lo permite, por supuesto, y dentro del marco comercial y legal que permita este crecimiento", añadió al respecto el primer ejecutivo de la energética.