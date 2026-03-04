Los precios de producción industrial suben en enero un 0,7% en la eurozona y un 0,8% en la UE

Archivo - Rollos de acero en una fábrica. - GONVARRI STEEL SERVICES - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los precios de producción industrial de la eurozona avanzaron el pasado mes de enero un 0,7% respecto a diciembre, cuando cayeron un 0,3%, según se desprende de los datos publicados este miércoles por Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea subieron un 0,8% desde una contracción del 0,4%. En comparación con hace un año, los costes industriales se abarataron un 2,1% en la zona euro y un 1,9% entre los Veintisiete.

Los mayores aumentos mensuales se dieron en Estonia (13,7%), Bulgaria (7,1%) y Finlandia (6,9%). Por contra, los mayores descensos se observaron en Chipre (-0,9%), República Checa (-0,7%) y Alemania y Eslovaquia (-0,6%).

En términos interanuales, las principales alzas de precios se anotaron en Estonia (11,9%), Bulgaria (11,7%) y Rumanía (9,3%), al tiempo que se redujeron en mayor medida en Irlanda (-6,9%), Luxemburgo (-5,2%) y Dinamarca (-3,5%).

En el caso de España, los precios de producción de las manufacturas repuntaron en enero al 0,6% desde el 0,3% de diciembre. Sin embargo, los costes se situaron un 2,9% por debajo de los del primer mes de 2025.