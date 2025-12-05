La producción industrial modera su crecimiento en octubre al 1,6% y suma cinco meses de alzas

Variación anual de la producción industrial - EPDATA

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 1,6% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,6 puntos inferior a la de septiembre, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de octubre, la producción industrial encadena cinco meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 1,2% interanual el pasado mes de octubre, tasa tres décimas inferior a la de septiembre. Pese ello, la producción industrial acumula ocho meses consecutivos de alzas en la serie corregida.

En términos mensuales (octubre sobre septiembre) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 0,7%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de junio, cuando avanzó un 0,9%.

Por sectores, la energía presentó el mayor repunte mensual de la producción, del 0,5%, en tanto que los bienes de consumo no duradero registraron la mayor caída respecto a septiembre (-0,3%).

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))