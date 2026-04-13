La producción del sector de la construcción se hunde un 10,3% en febrero, según el INE

Archivo - Una grúa en un edificio en obras - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción de la Construcción (IPCO) se desplomó un 10,3% interanual en febrero, aunque moderó en ocho puntos su caída del mes anterios (-18,6%), según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El descenso de la producción en el sector fue consecuencia de la fuerte caída registrada en la construcción de edificios, que retrocedió un 35,8% interanual, y, en menor medida, del retroceso en la ingeniería civil (-14,8%). Por contra, las actividades de construcción especializada experimentaron en febrero un repunte anual del 3,4%.

Esta estadística, de nombre IPCO, sustituye a la Encuesta de Índices de Producción de la Industria de la Construcción (EIPIC), producida hasta diciembre de 2025 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Las tasas del IPCO de los años 2025 y 2026 se basan en estimaciones realizadas a partir de datos combinados de ambas estadísticas, según ha precisado el INE.

En la serie corregida de efectos estacionales y calendario, la producción del sector de la construcción mostró un descenso del 9,1% en el mes de febrero respecto a igual mes de 2025, frente al retroceso del 11,3% registrado en enero.

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