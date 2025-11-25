La producción del sector servicios sube un 5,2% en septiembre y encadena 15 meses de alzas

Archivo - Una cocinera en un restaurante - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La producción del sector servicios se incrementó un 5,2% interanual en septiembre, tasa casi cuatro puntos superior a la del mes anterior y la más elevada desde el pasado mes de marzo, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida registrada en el noveno mes del año, impulsada sobre todo por el comercio, la producción del sector servicios encadena 15 meses consecutivos de alzas interanuales.

El índice de producción del sector servicios es una operación estadística de periodicidad mensual cuya finalidad es medir la evolución en el corto plazo del valor añadido de las actividades del sector servicios de mercado.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción del sector servicios aumentó un 3,7% en septiembre respecto al mismo mes de 2024, tasa ocho décimas superior a la de agosto y con la que se encadenan 24 meses de tasas positivas.

En términos mensuales (septiembre sobre agosto), la producción del sector servicios de mercado, eliminando los efectos estacionales y de calendario, subió un 0,8%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de enero, cuando se disparó un 1,7%.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))