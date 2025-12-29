Los retos en productividad, vivienda o demografía, entre las prioridades analíticas del Banco de España

Archivo - Banco de España - BANCO DE ESPAÑA - Archivo

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España ha redefinido su marco de prioridades analíticas para los próximos años y ha identificado como líneas de investigación prioritarias los pilares de la banca central, los retos de la economía española, la resiliencia europea en un mundo en transición y las tendencias globales.

Una vez finalizado el plazo de vigencia de las prioridades analíticas fijadas para el periodo 2020-2024, el Banco de España ha identificado para los próximos años cuatro grandes áreas temáticas interconectadas entre sí, para las que se han definido líneas de investigación prioritarias.

Estas áreas de estudio abarcarán, entre otras, cuestiones relacionadas con los pilares de la banca central (inflación y política monetaria, política macroprudencial y estabilidad financiera, solvencia del sistema bancario, exclusión financiera, diseño de los billetes y euro digital).

También se pondrá el foco en los retos de la economía española, especialmente en lo referido a la productividad, la demografía e inmigración, el acceso a la vivienda, la sostenibilidad de las políticas fiscales y el mercado de trabajo.

Además, se analizará la resiliencia europea en un mundo en transición, con el foco en el posicionamiento económico de la Unión Económica y Monetaria, los riesgos geopolíticos e incertidumbre e impacto del cambio climático, así como las transiciones ecológica y tecnológica e inteligencia artificial.

Otra de las prioridades analíticas para el organismo que dirige José Luis Escrivá son las tendencias globales, con estudios multidisciplinares de los efectos de los cambios demográficos, climáticos y de la transición energética sobre los riesgos económicos y financieros o el impacto de la calidad de las instituciones y de la fragmentación económica).

Para abordar estas áreas temáticas, el Banco de España ha explicado en una nota que se utilizarán enfoques analíticos que enfaticen la modelización y la comunicación de la incertidumbre, el uso de datos granulares, la heterogeneidad en todos los ámbitos de análisis, los avances tecnológicos recientes --como la Inteligencia Artificial-- y la multidisciplinariedad. El Banco de España revisará y actualizará estas prioridades anualmente.

"Estas prioridades de investigación permitirán mejorar la capacidad de diagnóstico del Banco de España y el proceso de toma de decisiones, así como su influencia en los principales debates económicos nacionales e internacionales", ha asegurado el organismo.