Saiz defiende la capacidad del Gobierno para mantener medidas sociales con presupuestos prorrogados

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, interviene durante el acto de entrega de la cartera del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en la sede del Ministerio, a 22 de diciembre de - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la capacidad del Ejecutivo para mantener las medidas sociales con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados, aunque ha recordado que las nuevas cuentas públicas se presentarán a lo largo del primer trimestre de 2026.

"Nos están permitiendo medidas tan importantes valorizar pensiones, prorrogar el escudo social y destinar más de 3.000 millones de euros en cohesión territorial y social", según ha destacado este lunes, en una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER, recogida por Europa Press.

La nueva portavoz del Gobierno ha incidido en que presupuestos "hay muchos", diferenciando entre aquellos que contienen "recortes en derechos" y los que "avanzan en protección social".

La titular de Seguridad Social ha recalcado que el Ejecutivo presentará un nuevo proyecto de Presupuestos en el primer trimestre de 2026, aunque ha asegurado que el proceso implicará un "importante trabajo de negociación y diálogo con las fuerzas políticas".

En este contexto, Saiz ya defendió la semana pasada que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha hecho su trabajo" con la elaboración de las cuentas públicas.