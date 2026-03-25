Sánchez alerta de una pérdida de más de 100.000 millones en el Ibex 35 desde el inicio de la guerra en Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez y Feijóo se miden este miércoles en el Pleno del Congreso en plena escalada por la guerra d - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado este miércoles de que el Ibex 35 ha acumulado, en un mes de conflicto en Oriente Próximo, una caída del 9%, lo que ha supuesto que las empresas españolas han perdido más de 100.000 millones de euros de valor bursátil.

"El Ibex 35 ha acumulado una caída del 9%, lo que significa que las empresas españolas en tan solo un mes de conflicto han perdido más de 100.000 millones de euros", ha advertido el jefe del Ejecutivo en su comparecencia, a petición propia, en el Congreso de los Diputados para informar sobre la posición del Gobierno ante la guerra en Oriente Próximo.

Sánchez ha advertido desde la tribuna de la Cámara Baja de las consecuencias de esta "guerra ilegal", que en el caso del Ibex 35 ha supuesto la pérdida de casi 5.000 millones de euros por cada día de conflicto.

Asimismo, el presidente ha señalado que, en este periodo, el diésel y el gas han llegado a subir un 35% y un 95%, respectivamente, tras el inicio de la guerra.

Ante esto, Sánchez ha puesto en valor que, al igual que se hizo en los inicios de la guerra de Ucrania, el Gobierno ha aprobado un plan de respuesta a la guerra de Oriente Medio, levantando hasta el momento "el mayor escudo social del conjunto de la Unión Europea".

En concreto, se trata de un plan dotado con 5.000 millones de euros en ayudas directas a los sectores afectados, medidas fiscales y otras políticas para proteger a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas de las consecuencias lesivas de la guerra.

"Evidentemente, cada bomba que cae en Oriente Medio acaba golpeando, y ya lo estamos viendo, al bolsillo de nuestras familias", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, tras trasladar a la Cámara su confianza en que su plan pueda ser convalidado mañana en el Congreso.