Sánchez avanza que España ha cumplido 9 de cada 10 reformas acordadas con Bruselas del Plan de Recuperación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto ‘España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación’ este lunes en el Teatro Real de Madrid. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que España ha cumplido ya 9 de cada 10 reformas acordadas con la Comisión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo despliegue finaliza el próximo 31 de agosto.

"El próximo 31 de agosto habremos desplegado toda la potencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dicho de otra manera, nuestra economía habrá culminado un proceso de modernización y de transformación probablemente sin precedentes durante las más de cuatro décadas de nuestra democracia", ha destacado el jefe del Ejecutivo en la clausura del acto "España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación", celebrado este lunes en el Teatro Real, en Madrid.

Sánchez ha valorado que el plan financiado con los fondos 'Next Generation UE' ha cumplido los tres objetivos que le dan nombre: "Primero recuperación, segundo transformación y finalmente resiliencia".

Según Sánchez, gracias a los fondos europeos de recuperación se han movilizado inversiones "que no tienen precedentes", destinadas a acelerar la transición hacia un modelo productivo mucho más verde, mucho más innovador y, en consecuencia, más competitivo.

"Porque es ahí, en lo digital, en la cohesión, en la convergencia también territorial y en lo ecológico, donde nos estamos jugando los factores de sostenibilidad y de competitividad presente y futura, además del capital humano", ha remarcado.

El presidente ha puesto de relieve que España es la gran economía europea que más transferencias ha recibido en relación con el PIB, un volumen que alcanzará los 60.000 millones de euros cuando "en las próximas semanas" se materialice el sexto pago de estos fondos europeos. "Esperemos, cruzo los dedos", ha señalado.

Pero este "proyecto de país ha venido para quedarse" y tendrá continuidad más allá de los fondos 'Next Generation' gracias al fondo soberano España Crece, que tendrá movilización sin precedentes de recursos públicos en los que se espera también apalancar inversión privada.