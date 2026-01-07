Sánchez destaca los avances logrados con el Plan de Recuperación, del que se han ejecutado 62.975 millones

Reunión de la Comisión Interministerial del Plan de Recuperación - FERNANDO CALVO/POOL MONCLOA

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este miércoles el esfuerzo realizado por el Ejecutivo y los avances logrados en el último año con el Plan de Recuperación, que ha situado a España como el país con más fondos 'Next Generation' no reembolsables recibidos, más de 55.000 millones de euros.

Sánchez ha presidido hoy la IX reunión de la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde se han analizado los avances en la ejecución del Plan, las adendas DANA y de simplificación recientemente pactadas con la Comisión Europea y los últimos pasos para culminar la ejecución completa del plan este año, según ha informado Moncloa en un comunicado.

El jefe del Ejecutivo ha resaltado que, desde el inicio del Plan de Recuperación, se han ejecutado 62.975 millones de euros, con un total de 1,36 millones de beneficiarios.

España recibió en agosto más de 23.000 millones de euros del quinto desembolso del Plan, incluyendo 7.100 millones de euros en transferencias y 16.000 millones de euros de préstamos.

En total, según Presidencia del Gobierno, España ha cumplido ya 264 hitos y objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que sitúa al país "a la cabeza en cumplimientos y refleja el compromiso con las reformas estructurales y la ejecución eficaz de las inversiones del Plan".

Durante la Comisión Interministerial se han analizado las últimas dos adendas, que ya han recibido el visto bueno de la Comisión Europea y que permitirán ejecutar al completo el Plan de Recuperación este año. Con la Adenda de Simplificación se han adaptado los hitos y objetivos para maximizar la ejecución.

Al encuentro, celebrado en Moncloa, han asistido también la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, así como todos los ministros, a excepción del ministro de Agricultura, Luis Planas, y de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.