Casi la mitad de los empresarios españoles rediseña sus planes de negocio ante la incertidumbre geopolítica

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MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casi la mitad de los empresarios españoles, en concreto el 44%, está ya diseñando nuevas estrategias de crecimiento ante la incertidumbre generada por el actual entorno geopolítico, según el informe 'Perspectivas 2026' realizado por KPMG en colaboración con la CEOE, para cuya elaboración se ha entrevistado a 1.238 empresarios y directivos españoles de 23 sectores económicos.

En particular, un tercio de los empresarios españoles (34%) afirma haber elaborado ya una nueva estrategia de crecimiento ante la situación geopolítica, mientras que en 10% asegura que lo hará próximamente y un 36% lo está estudiando.

Según el informe, los ámbitos vinculados a la internacionalización, como la expansión a otros países y las inversiones, así como los más dependientes de las cadenas de valor (proyectos de innovación y tecnología o alianzas estratégicas) son los más afectados por la redefinición de los planes de negocio.

Además, los directivos consultados para la elaboración de este informe no sólo sienten inquietud por el panorama internacional, también por el nacional, donde ven, entre las principales amenazas para el crecimiento de la economía española en 2026, la incertidumbre política, la inseguridad jurídica y los cambios regulatorios.

En este sentido, casi dos de cada tres empresarios consultados (el 62%) reclaman un marco jurídico y regulatorio más estable para generar confianza en empresarios e inversores, mientras que algo más de un tercio (el 38%) pide menos burocracia y simplificación administrativa.

PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD Y COSTE DE LAS MATERIAS PRIMAS

El informe también analiza los actuales retos de la Unión Europea. Para dos de cada cinco encuestados (41%), la pérdida de competitividad es, junto con el mayor coste de las materias primas, el principal efecto negativo de la dependencia que presenta actualmente el bloque comunitario con respecto a terceros países.

De hecho, la pérdida de competitividad es el riesgo para el negocio que destacan con mayor frecuencia los empresarios y directivos y también se sitúa entre las principales amenazas para la economía española.

En lo que respecta a la autonomía estratégica, la mitad de los directivos (52%) considera urgente avanzar en el ámbito de la autonomía energética; un 51% en una mayor soberanía en Inteligencia Artificial; y otro 50% en capacidades industriales.

"Los líderes empresariales son conscientes de la vulnerabilidad del bloque europeo debido a su dependencia de terceros países y, como consecuencia de esta situación, destacan la pérdida de competitividad, que es además el riesgo para el negocio que con más frecuencia destacan los encuestados", ha advertido Juanjo Cano, presidente de KPMG en España.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido que "para que las empresas españolas puedan afrontar los retos pendientes y actuar como motor de riqueza y empleo, del cambio y la modernización en España, se precisa "un marco que garantice un clima de confianza y certidumbre, de moderación y estabilidad".

LOS DIRECTIVOS DEL SECTOR AEROESPACIAL Y DE DEFENSA, LOS MÁS OPTIMISTAS

El informe refleja buenas perspectivas empresariales para los próximos doce meses, con un 49% de los directivos esperando una mejor evolución del negocio.

En este sentido, los directivos más optimistas son los de Aeroespacial y Defensa, con un 80% confiando en obtener mejores resultados. Les siguen los directivos del sector de la tecnología, con un 65% de respuestas optimistas, y los del sector del Real Estate, con un 58%.

No obstante, respecto a la situación actual, son los directivos de Banca, Turismo, Real Estate y Aeroespacial y Defensa los más optimistas, ya que nueve de cada diez la califican como buena o excelente.

Por el contrario, los empresarios de Alimentación y Bebidas, Industria y Química y, en mayor medida Automoción, son los que tienen unas perspectivas más moderadas, fruto de las tensiones comerciales, los precios de la energía, el encarecimiento de las materias primas o la mayor competencia a nivel global, especialmente significativa en Automoción.

TRES DE CADA CUATRO ESPERAN ELEVAR SUS VENTAS

En cuanto a previsiones de ventas y pese a la incertidumbre geopolítica, casi tres de cada cuatro encuestados (el 73%) espera incrementar sus ventas este año, dos puntos más que en el informe del año pasado, y un 31% espera hacerlo por encima del 5%.

En relación con las inversiones, el 58% de los directivos, (cinco puntos más que en 2025, elevará sus inversiones y un 45% ampliará sus plantillas, frente al 42% en 2025.

Por comunidades autónomas, los empresarios de Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias son los que comparten mejores previsiones de ventas y nuevas contrataciones para este año.

Asimismo, y con relación a las perspectivas de la economía española, los empresarios se muestran ligeramente más optimistas que en 2025 ya que, por primera vez desde el inicio de esta década, aquellos que consideran que la situación es buena o excelente superan a los que la califican de regular, aunque la diferencia es de sólo tres puntos, con un 45% y un 43% respectivamente.

INVERSIONES CON EL FOCO EN LA IA

En cuanto a las inversiones, el informe constata que las empresas están invirtiendo en la IA con el objetivo principal de mejorar la eficiencia operativa. De hecho, casi ocho de cada diez encuestados, el 79%, considera que éste es el principal beneficio que aporta esta tecnología, junto con la automatización de procesos y la innovación.

Por áreas de aplicación de la IA dentro de las empresas, destacan los departamentos de Operaciones, Marketing y ventas, junto a IT y Seguridad.

Asimismo, debido a la acelerada integración de la IA y el incremento de las tensiones geopolíticas, los directivos consultados ponen el foco en la necesidad de proteger los datos, la información y los sistemas corporativos para identificar, prevenir y mitigar vulnerabilidades.

Así, el 29% de los directivos tiene en los ciberataques uno de sus mayores temores, porcentaje que escala al 71% en el caso de la Banca o al 47% en Seguros, dos sectores que gestionan información especialmente sensible.

El informe también revela que la mitad de los directivos cree que las habilidades y capacidades existentes dentro de la organización y la resistencia al cambio de los profesionales "suponen un freno para avanzar en la transformación".

Este informe, que se publica desde 2009, llega en 2026 a su vigésima segunda edición. Este año han participado 1.238 empresarios y directivos españoles de 23 sectores y de todas las Comunidades Autónomas, que respondieron a una encuesta online entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.