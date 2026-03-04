El stock de mercancías en el comercio aumenta un 1,8% en 2025 y suma cuatro años de avances

Archivo - Anillos y pendientes de bisutería y plata en una feria de stock- Patricia Galiana - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nivel de existencias de mercancías en el sector del comercio registró un aumento medio del 1,8% en 2025, encadenando así más cuatro años consecutivos de incrementos, según la encuesta coyuntural sobre stocks y existencias (ECSE) publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El mayor avance del stock en 2025 lo experimentó la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (+6,6%), seguido del comercio mayorista (+1,1%) y del comercio minorista (+0,3%).

En el último trimestre de 2025, el stock de productos en el comercio se incrementó un 3,1% respecto al mismo periodo de 2024, nueve décimas más que en el trimestre previo y su tasa más elevada en dos años, concretamente desde el cuarto trimestre de 2023.

Con el avance del cuarto trimestre de 2025, las existencias de mercancías en el comercio encadenan 17 meses consecutivos de alzas interanuales.

Todos los sectores presentaron entre octubre y diciembre del año pasado tasas anuales positivas, especialmente el de la venta y reparación de vehículos de motor, con un avance interanual de su stock del 8,3%. Le siguen el comercio minorista (+2,2%) y el mayorista (+2%).

El INE proporciona además información sobre cómo evolucionó en el comercio el nivel de existencias en cada uno de los meses del último trimestre (octubre, noviembre y diciembre) en tasas interanuales.

En octubre de 2025, el stock de mercancías del sector subió un 2,8% respecto al mismo mes de 2024, mientras que en noviembre avanzó un 2,9% interanual y en diciembre aumentó un 3,7%, su mayor incremento desde octubre de 2023.