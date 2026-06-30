La tasa de ahorro de los hogares cae al 11,3% en el primer trimestre, su nivel más bajo en tres años

Archivo - Varias personas en un mercado de abastos - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los hogares españoles situaron en el primer trimestre su tasa de ahorro, en términos desestacionalizados, en el 11,3% de su renta disponible, tasa seis décimas inferior a la del trimestre previo y la menor desde el primer trimestre de 2023, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin desestacionalizar, los hogares presentaron en el primer trimestre una tasa de ahorro del 4,1% de su renta disponible, frente al 4,9% del mismo trimestre de 2025.

Las familias españolas ahorraron 10.477 millones de euros entre enero y marzo, un 11,5% menos que en el mismo periodo del año pasado, al tiempo que elevaron su gasto en consumo un 6,1%, hasta los 244.292 millones de euros, e incrementaron su inversión un 7,4%, hasta los 19.734 millones de euros.

De esta forma, los hogares presentaron en el primer trimestre una renta disponible de 254.710 millones de euros, un 5,1% más que en igual periodo de 2025.

El ahorro generado por los hogares fue insuficiente para financiar la inversión que realizaron en los tres primeros meses del año, por lo que mostraron una necesidad de financiación de 9.905 millones de euros, cifra un 41,4% superior a la del primer trimestre de 2025.

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