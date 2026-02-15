El Tesoro cerrará el jueves las subastas de febrero y subastará una nueva referencia de bonos a 5 años

Archivo - Edificio del Banco de España. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español cerrará el próximo jueves, 19 de febrero, las subastas del mes de febrero con una emisión de deuda a medio y largo plazo, de acuerdo con el calendario del organismo dependiente del Ministerio de Economía.

El Tesoro cerrará un mes marcado por la decisión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) de mantener sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito (DFR) sigue en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%.

El gobernador del Banco de España y también miembro del Consejo del BCE, José Luis Escrivá, considera que "lo mejor" es mantener los tipos de interés, aunque no se descarta que, ante un "complejo" contexto internacional, se tenga que reevaluar la situación en un momento determinado y cambiar de conducta.

En este marco, el Tesoro prevé colocar el jueves bonos del Estado con una vida residual de 3 años y 3 meses, con cupón del 3,50%; una nueva referencia de bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,6% y obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,30%.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según datos del Ministerio de Economía, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.