La UE busca de nuevo este viernes luz verde para firmar el acuerdo comercial con Mercosur

Varios tractores frente al Arco del Triunfo en París protestan contra el acuerdo de libre comercio negociado entre la UE y Mercosur.

BRUSELAS 8 Ene. (EUROPA PRESS)

Los Veintisiete abordarán de nuevo este viernes, salvo sorpresa de última hora, la discusión para dar luz verde a que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firme con los países de Mercosur el acuerdo de libre comercio cuya negociación concluyó hace ya más de un año, pero cuya ratificación sigue pendiente por las reticencias de países como Francia, Irlanda, Hungría e Italia, aunque este último ha mitigado su posición tras reuniones en Bruselas.

En este contexto, los embajadores de los Estados miembro ante la Unión Europea prevén adoptar en un primer paso las salvaguardas acordadas en diciembre por el Consejo y el Parlamento Europeo para reforzar la protección de los agricultores europeos ante posibles distorsiones graves en su actividad por la aplicación del pacto.

Si esta primera decisión sale adelante, los embajadores abordarán entonces en la misma reunión el mandato para que Von der Leyen pueda firmar en nombre de los 27 el acuerdo de asociación y el tratado de libre comercio, dos textos que necesitan el visto bueno del bloque por mayoría cualificada, es decir, con el apoyo de al menos 15 países que sumen al menos un 65% de la población de la UE.

En diciembre, la UE debió aparcar un primero intento de firma con el bloque del Cono Sur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) por la negativa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de la mandataria italiana, Giorgia Meloni, a dar su apoyo hasta que se aprobaran formalmente las salvaguardas agrícolas.

En un último intento por convencerles, Bruselas recibió este miércoles a los ministros de Agricultura de la UE para presentarles otras medidas con las que reforzar los apoyos al sector, incluido el adelanto de hasta 45.000 millones de ayudas previstas en el próximo presupuesto para la PAC. La oferta de Bruselas, sin embargo, no ha calmado las protestas del campo que este mismo jueves ha protagonizado movilizaciones en ciudades de varios países europeos contra el pacto.

Tras la reunión, Francia, Hungría e Irlanda han dicho públicamente que mantienen su negativa al acuerdo, pero en las últimas horas Italia ha dado muestras de entendimiento y, en un comunicado, su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha dicho que ve con buenos ojos las salvaguardas y que Italia "siempre ha apoyado la conclusión del acuerdo" siempre que se tuvieran "debidamente en cuenta las legítimas preocupaciones del sector agrícola.

En todo caso, la decisión sigue en el aire hasta que se reúnan los embajadores en la mañana del viernes en Bruselas y se compruebe si existe una mayoría cualificada para respaldar el mandato de firma. Si la presidencia de turno del Consejo, que este semestre ocupa Chipre, constata que se da ese apoyo, podrá entonces poner en marcha el procedimiento escrito que permitiría aprobar formalmente el permiso para que Von der Leyen rubrique, acompañada previsiblemente por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, los textos legales en una ceremonia auspiciada por el Mercosur en próximos días, aunque la fecha aún por decidir dependerá de lo que digan los socios iberoamericanos.