La UE cierra con Ecuador su primer pacto de inversión sostenible en América Latina

BRUSELAS 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea y Ecuador han cerrado un Acuerdo de Facilitación de las Inversiones Sostenibles (SIFA) para simplificar las condiciones de inversión y favorecer la llegada de capital europeo al país latinoamericano, el primero de este tipo que la UE negocia con un país de la región.

El pacto pretende impulsar "un entorno empresarial más transparente y eficiente", reduciendo la burocracia y ofreciendo una mayor claridad a las empresas que quieren invertir en Ecuador, con medidas para agilizar los procedimientos, mejorar el acceso a la información y reforzar el diálogo entre los inversores y las autoridades.

El texto establece, además, que la facilitación de las inversiones deberá respetar la legislación ambiental y laboral y evitar que la atracción de capital se base en la rebaja de estos estándares, al tiempo que recoge compromisos vinculados al cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de derechos laborales y clima.

El pacto incluye también un apartado específico dedicado a las inversiones en energía y materias primas sostenibles, un elemento poco habitual en este tipo de acuerdos, tal y como señala la Comisión, que fija normas concretas para este tipo de proyectos.

De forma paralela, la Unión Europea respaldará a Ecuador con un programa de 8 millones de euros destinado a mejorar el clima de inversión y facilitar la transición energética, con medidas orientadas a eliminar los principales cuellos de botella regulatorios y reforzar la previsibilidad del marco normativo.

Con la conclusión política de las negociaciones, ambas partes deberán completar ahora sus respectivos procedimientos internos antes de la firma formal y la entrada en vigor del acuerdo, que se suma al pacto comercial bilateral en vigor desde 2017 y a la cooperación entre la UE y Ecuador en el marco de 'Global Gateway'.

Según el Ejecutivo comunitario, la Unión Europea es el principal socio comercial y de inversión de Ecuador, con 8.200 millones de euros de inversión alcanzados en 2023, concentrados principalmente en la construcción, los servicios, el transporte y la industria manufacturera.