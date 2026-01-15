UGT denuncia que la inflación "castiga" a los hogares con las rentas más bajas pese a haberse moderado

Archivo - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT ha señalado este jueves que, aunque la inflación media se moderó en 2025, los precios están "castigando" a muchos hogares, sobre todo a los de rentas más bajas, pues se han encarecido "notablemente" bienes y servicios que cubren necesidades vitales, como los alimentos y la energía.

No obstante, el sindicato ha señalado en un comunicado que este problema "se ha amortiguado parcialmente" por el empuje de la negociación colectiva que, con subidas salariales medias del 3,5%, ocho décimas por encima de la inflación promedio, "ha permitido proteger y ampliar el poder de compra de millones" de trabajadores.

Aún así, la organización que dirige Pepe Álvarez ha advertido de que dichos incrementos salariales han sido absorbidos en muchas ciudades por el encarecimiento "desproporcionado" de la vivienda, tanto en la modalidad de compraventa, "que ya supera los niveles de la burbuja", como de alquiler.

"Reequilibrar el precio de la misma a los salarios debe ser una de las prioridades de este 2026 si queremos que el contexto de expansión económica también proporcione una mejora clara de las condiciones de vida de la población trabajadora", argumenta UGT.

Asimismo y con el objetivo de proteger los ingresos de los trabajadores con salarios más bajos, el sindicato sostiene que el salario mínimo interprofesional (SMI) debe crecer en 2026 por encima de los precios para que sus perceptores ganen poder adquisitivo y mejoren su calidad de vida.

En este sentido, considera que la propuesta del Gobierno de elevarlo este año un 3,1%, hasta 1.221 euros al mes en catorce pagas, "supone un mínimo" que prorrogaría la situación de excepcionalidad fiscal aplicada en 2025. No obstante, UGT cree que se ha aplazado un debate de fondo que España debe afrontar cuanto antes para aclarar no sólo el nivel que debe tener el SMI, sino su aportación tributaria.

"Con todo, el aumento del SMI supone una demanda justa y coherente con la situación de bonanza de la economía y de las empresas que, dada la evidencia empírica, serviría a su vez para fortalecer el crecimiento del consumo, el empleo y la propia actividad económica, además de incentivar el aumento de la productividad", defiende el sindicato.