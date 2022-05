Unai Sordo (CCOO) lamenta la "falta de corresponsabilidad" empresarial frente a la subida de precios y pide "reparto"

HUELVA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha lamentado este lunes la "falta de corresponsabilidad" del empresariado , que "ha decidido que el coste de la inflación lo asuman las clases populares y los trabajadores en exclusiva", toda vez que ha apuntado que el dato más relevante del IPC adelantado de mayo es el aumento del precio de la cesta de la compra, por lo que ha instado al Gobierno a que intervenga con la política fiscal para realizar un "reparto".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas en Huelva antes de iniciar la asamblea de delegados de la provincia para abordar la concreción de la reforma laboral, donde ha apuntado que lo "más relevante" es que la inflación subyacente --aquella que descuenta los precios energéticos y los productos frescos-- se ha elevado casi hasta el cinco por ciento, por lo que ha criticado que "más allá del precio del petróleo, del gas y de las materias primas, las empresas están repercutiendo el incremento de los costes al consumo final".

"Las empresas en España están salvaguardando sus beneficios y sus excedentes a costa de encarecer la cesta de la compra de millones de españoles. Y ante esta actitud de falta de corresponsabilidad por parte del empresariado y de la CEOE, los sindicatos hemos planteado una estrategia de movilización en los convenios colectivos. Hay que garantizar el mantenimiento de poder de compra de los salarios en este año 2022 y en los dos próximos", ha reseñado.

En este sentido, Sordo ha hecho un llamamiento al Gobierno central y ha pedido que no permanezca "impasible en un momento en el que la CEOE se niega a suscribir acuerdos que garanticen el poder adquisitivo", al tiempo que ha destacado que "si las patronales no se avienen a firmar los convenios colectivos, el Gobierno tiene que intervenir con la política fiscal".

De este modo, ha señalado que los sindicatos han situado el mensaje de "o reparto o conflicto" y considera que el Gobierno tiene que lanzar el de "o reparto o reparto" porque "tiene la política fiscal" y "no vale dejar de rositas a la patronal en esta coyuntura". "La corresponsabilidad de la que hizo gala el país en la anterior crisis tiene que alargarse durante esta, e instamos al Gobierno en ese terreno", ha apuntado.

"Con que hubiera un tipo mínimo efectivo en el Impuesto de Sociedades del 15% sobre el beneficio contable, nuestro país podría recaudar en un año del orden de entre 5.000 y 8.000 millones de euros. Con ese dinero se podría habilitar una prestación temporal para que las rentas más bajas del país puedan hacer frente al incremento de precios. Tendría un coste únicamente de 2.800 millones entregar 300 euros a nueve millones y medio de españoles que no llegan a los mil euros".

Por otra parte, Sordo ha mostrado su "preocupación" por "la tendencia a cuestionar acuerdos sociales alcanzados hace apenas un año" y ha reseñado que en España "las pensiones se tienen que revalorizar en función del IPC medio de este 2022", al tiempo que ha destacado que "aunque el Gobierno se ha mostrado taxativo diciendo que va a cumplir el acuerdo", le preocupa que las organizaciones empresariales "empiecen a replantearse los acuerdos suscritos".

En este punto, ha señalado que de la crisis generada por la pandemia "se salió mejor que de cualquier otra crisis" y que "se ha demostrado que con recursos públicos, con intervención, con acuerdos sociales y con miles de millones de euros subiendo el Salario Mínimo Inteprofesional (SMI) se destruyó menos empleo y se generó empleo mucho más rápido que en otras ocasiones", por lo que "hay más de 20 millones de personas cotizantes".

"Si alguien quiere desandar ese camino por motivos políticos o porque las estrategias de orientación sindical no se demuestren que son, no solo más justas sino más eficaces, se va a encontrar de pleno con el rechazo de Comisiones Obreras. La anterior crisis se saldó mejor que cualquier otra crisis económica y no vamos a permitir pacíficamente que esta crisis de precios la pague la parte trabajadora", ha apuntado.

Por ello, ha afirmado que van a "tensionar los convenios colectivos", así como ha insistido en que van a exigir al Gobierno que la CEOE no "se salga de rositas" y que "o hay reparto o hay reparto". "La política fiscal puede redistribuir la riqueza en España, puede redistribuir la renta y no se puede tolerar más tiempo esta situación de incremento de precios y de congelación salarial", ha dicho.

Finalmente, Sordo se ha referido a la "corresponsabilidad" y las políticas económicas y laborales en España durante la pandemia, destacando que se llevaron a cabo, "por primera vez en la historia, una docena de acuerdos sociales y una intensa intervención pública con miles de millones de euros", que "provocó algo que nunca habíamos conocido y es que se retuvieran millones de puestos de trabajo pese a la brutal caída de la economía, particularmente en el año 2020".

"Esto es producto de acuerdos sociales y de los cerca de 40.000 millones de euros que se desplegaron en los ERTE y en las prestaciones para los autónomos y es producto de una forma distinta de entender como se hace frente a la crisis. Se puede retener el empleo con intervención pública y se puede crear empleo a la vez que se sube el SMI, algo que no tenía precedentes y es un ejemplo de corresponsabilidad entre trabajadores, administraciones y empresas", ha concluido.