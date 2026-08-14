Las ventas del sector servicios aceleran su crecimiento en junio al 8,8% y suman 27 meses de ascensos

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 8,8% en junio en relación al mismo mes de 2025, tasa 3,7 puntos superior a la del mes anterior y la segunda más elevada de este año tras la de marzo (+9,2%), según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de junio, las ventas del sector servicios encadenan 27 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 9,4% en el sexto mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 7,7% más que en igual mes de 2025.

Dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos y motos registró un ascenso interanual de su facturación del 7,9%, mientras que el comercio minorista elevó sus ventas un 6,7% y el mayorista, un 11,1%.

Por su parte, en lo que respecta a los otros servicios, los mayores repuntes anuales de la facturación se dieron en actividades inmobiliarias (+12,6%) y transporte y almacenamiento (+10,7%), seguido de las actividades profesionales científicas y técnicas (+8,6%), información y comunicaciones (+8,5%), actividades administrativas (+7,4%) y hostelería (+0,7%).

Dentro de la hostelería, los servicios de comidas y bebidas elevaron su facturación en junio un 1,3% interanual, mientras que las ventas de los servicios de alojamiento bajaron un 0,4%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 7,2% en junio en tasa interanual, porcentaje seis décimas superior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 27 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (junio sobre mayo), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, se impulsaron un 1,2%, frente al repunte mensual del 0,2% experimentado en mayo.

En los seis primeros meses del año, la facturación del sector servicios aumentó una media del 5,7%, destacando los avances de servicios de información (+21,9%) y equipos TIC, actividades relacionadas con el empleo y actividades postales, donde las ventas crecieron más de un 10%.

EL EMPLEO ACELERA SU RITMO DE CRECIMIENTO AL 1,3%

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,3% en el sexto mes del año respecto a junio de 2025, tasa dos décimas superior a la registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

En el comercio, el empleo creció el pasado mes de junio un 0,8% interanual, mientras que en los otros servicios avanzó un 1,5%. Dentro de estos últimos, el mayor repunte de la ocupación lo experimentaron las actividades administrativas (+3,1%), mientras que el avance más moderado se lo anotó la hostelería, con un aumento interanual del empleo del 0,4%.

Por su parte, dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos incrementó su plantilla un 1,4% interanual el pasado mes de junio, mientras que el comercio mayorista elevó la ocupación un 1,9% y el comercio minorista no experimentó variación.

TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ELEVAN VENTAS

Todas las comunidades autónomas elevaron la cifra de negocios del sector servicios el pasado mes de junio en relación al mismo mes de 2025.

Los mayores repuntes se dieron en País Vasco (+12,9%), Andalucía (+11,9%) y La Rioja, con un avance del 11,8%. En el otro extremo, con los incrementos más moderados, se situaron Baleares (+2,7%) y Comunidad Valenciana, con un avance del 6%.

En cuanto al empleo, el personal ocupado en el sector servicios también se incrementó el pasado mes de junio en todas las regiones en tasa interanual, menos en Castilla-La Mancha, donde no se registraron cambios.

Los mayores avances interanuales de la ocupación en el sector servicios los registraron La Rioja (+3,3%) y Extremadura, con un ascenso del 3,1%.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución de la facturación del sector servicios en España. Variación anual del índice de cifra de negocios

Url de inserción: https://www.epdata.es/evolucion-de-la-facturacion-del-sector...

---------------------