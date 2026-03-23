Las ventas del sector servicios moderan su crecimiento en enero al 0,2% y suman 22 meses de alzas

Archivo - Una mujer trabajando en su tienda- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 0,2% en enero en relación al mismo mes de 2025, tasa seis puntos inferior a la del mes anterior y la más moderada desde junio de 2024, según datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de enero, las ventas del sector servicios encadenan 22 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio recortó sus ventas un 1% en el primer mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 2,4% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 1,6% en enero en tasa interanual, porcentaje 3,1 puntos inferior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 22 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (enero de 2026 sobre diciembre de 2025), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, se hundieron un 1,2%, su mayor retroceso mensual desde junio de 2024, cuando también cayeron un 1,2%.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,1% en el primer mes del año respecto a enero de 2025, tasa una décima superior a la registrada en diciembre. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

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