La vicepresidenta Montero defiende seguir con los Presupuestos prorrogados desde 2023: "Es plenamente constitucional"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España).

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles seguir gobernando con los Presupuestos Generales del Estado que se aprobaron en 2023 y que se han ido prorrogando ante la falta de unas cuentas nuevas porque lo considera "plenamente constitucional".

La sentencia de la ministra ha acontecido en el marco de una interpelación urgente que el diputado del PP por Burgos Ángel Ibáñez ha dirigido a la vicepresidenta en el Pleno del Congreso sobre el impacto de la falta de Presupuestos en la financiación de infraestructuras y servicios de las comunidades autónomas.

El diputado 'popular' ha espetado que el Gobierno es el que "más veces está incumpliendo la Constitución a la hora de presentar los Presupuestos y eso es una vergüenza absoluta para este país y es usted la responsable", ha soltado.

Ibáñez también ha denunciado que la falta de actualización de entregas a cuenta ha provocado que Castilla y León se quede sin unos 160 millones de euros al mes y tengo que asumir los retos y gastos de 2026 con los recursos del modelo de financiación autonómica fijados en el 2023.

MONTERO ESGRIME EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN

En el turno de réplica, Montero ha señalado que el artículo 134.4 de la Constitución establece que si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogadas las cuentas del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

Por tanto, la vicepresidenta ha defendido que las cuentas de 2023 no es que tengan "plena validez", sino que además seguir con ellos prorrogados está contemplado en la propia Constitución. Para zanjar su intervención, Montero ha reprochado que el PP se queje de la falta de actualización de las entregas a cuenta cuando precisamente han votado en contra de los decretos que incluían las actualizaciones.