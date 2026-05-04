Yolanda Díaz exige más impuestos para los "tecnoligarcas" como Elon Musk: "Que bajen de la nube y pasen por Hacienda"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la inauguración de la Jornada Inteligencia artificial y el futuro del trabajo, en el Congreso de los Diputados, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido este lunes elevar la presión fiscal sobre los "tecnoligarcas" propietarios de plataformas digitales como 'X' y a los centros de datos por el impacto ecológico que tienen.

"Que bajen de la nube y pasen por Hacienda", ha dicho la vicepresidenta durante la inauguración de unas jornadas en el Congreso sobre Inteligencia Artificial y el futuro del trabajo. Durante la apertura del evento, Díaz ha dejado claro que aboga por regular la Inteligencia Artificial, puesto que esta "no es neutral" y cada vez tiene mayor relevancia en decisiones que afectan a los trabajadores, por lo que entiende que debe ponerse "al servicio de la mayoría social".

En esta línea, Díaz ha protestado por el hecho de que personas como Elon Musk "no pagan impuestos": "¿Por qué un puñadito de unos hombres blancos, heterosexuales, con mucho poder en el mundo, que tienen más riqueza que muchos Estados enteros en el mundo, por qué les permitimos que no paguen impuestos?", ha reflexionado.

La vicepresidenta ha puesto sobre el radar a los centros de datos y ha dicho que se debería crear un "impuesto específico" por el impacto ecológico que tienen.

Además, en el marco de este discurso, ha ensalzado que en Alemania las formaciones de izquierda Los Verdes, el SPD y Die Linke han decidido salir de la red social 'X', propiedad de Elon Musk y que la vicepresidenta ha tacho de "red de odio y de fascismo".

ACABAR CON EL MODELO AMAZON

Por otro lado, la vicepresidenta ha aseverado que una de las medidas que habría que emprender en materia de regulación algorítmica es prohibir los controles biométricos de productividad de los trabajadores que, según ha dicho, utilizan empresas como Amazon.

Según ha explicado, mediante estos sistemas se miden los segundos y los minutos que una persona va al baño durante su horario de trabajo. "Tenemos que acabar con ese modelo", ha enfatizado la ministra.

También ha puesto sobre la mesa una propuesta para que diseñe un indicador a nivel europeo de riesgo de automatización de los trabajadores, el derecho a que una inteligencia artificial utilice datos de trabajadores para entrenarse y el derecho a la desconexión digital, medida esta última que la vicepresidenta ha recordado que iba incluida en la propuesta legislativa que emprendió sobre el registro horario que el Consejo de Estado valoró desfavorablemente.

EL MINISTERIO "AMA" EL ALGORITMO DE INSPECCIÓN DE TRABAJO

Como ejemplo del buen uso que, en su opinión, se puede hacer de los algoritmos y de la Inteligencia Artificial ha mencionado la herramienta Max que utiliza la Inspección de Trabajo para detectar irregularidades laborales, con especial hincapié en el control del registro de jornada y las horas extraordinarias no remuneradas.

"En el Ministerio de Trabajo amamos este algoritmo, porque hace en tiempos de hipervelocidad absolutamente una cantidad de trabajo en el ámbito de la Inspección de Trabajo que es clave para la gente trabajadora", ha remarcado.

MÁS IMPACTO DE PÉRDIDA DE EMPLEO EN MUJERES

A renglón seguido, la vicepresidenta ha mencionado que algunos informes ya advierten de la destrucción de empleo que podrá acarrear el uso de la Inteligencia Artificial, de manera que hasta 300 millones de empleos se pueden ver afectados por la Inteligencia Artificial generativa.

La vicepresidenta ha incidido que esa pérdida de empleo tiene un impacto "mucho mayor" sobre las mujeres y va a tener un impacto "brutal" en las economías con mayor presencia de trabajos informales.

No obstante, la vicepresidenta ha dicho que está de acuerdo en que esa Inteligencia Artificial se utilice para eliminar puestos de trabajo que sean "altamente contaminantes y que enferman a los trabajadores". "Sería correcto en una visión vanguardista que sean sustituidos radicalmente por elementos de robótica y de Inteligencia Artificial", ha apostillado.

GOBERNAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Más allá del debate fiscal, la ministra de Trabajo ha defendido gobernar democráticamente la Inteligencia Artificial, pues en la actualidad está dominada por apenas cincuenta empresas multinacionales de las que sólo cuatro son europeas. "Estamos en manos de los israelíes y de los estadounidenses", ha alertado.

Asimismo, Díaz ha reprochado que en la actualidad Europa está teniendo un papel "pasivo" en este asunto porque en el mejor de los casos emprende acciones por abuso de posición de dominante, cuando a su juicio lo que debería estar haciendo es regular esta materia.

"Europa lo que tiene que hacer es colonizar Silicon Valley", ha dicho la vicepresidenta en referencia al área estadounidense donde se ubican algunas de las principales empresas tecnológicas del mundo.