3M confirma el pago de 5.527 millones de euros hasta 2029 por el caso de los tapones de oído defectuosos

Las acciones de 3M suben a media sesión en la bolsa un 2%



MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo industrial 3M, conocido por fabricar productos como el Post-it, ha confirmado este martes que ha alcanzado un acuerdo por valor de 6.000 millones de dólares (5.527 millones de euros) para afrontar las demandas interpuestas en su contra a raíz de la comercialización de tapones para los oídos -de uso militar- defectuosos.

Según ha explicado la empresa en un comunicado, 5.000 millones de dólares (4.606 millones de euros) se abonarán en efectivo, mientras que otros 1.000 millones de dólares (921,2 millones de euros) se pagarán mediante acciones de 3M.

Con el desembolso de estas cantidades, que se realizará entre 2023 y 2029, la multinacional estadounidense pretende dar respuesta a todas las demandas por parte de usuarios con pérdidas de audición, así como satisfacer todas las "futuras reclamaciones potenciales".

No obstante, 3M subraya que el acuerdo alcanzado no implica "la asunción de responsabilidad" por lo sucedido y advierte, además, que 3M "continuará defendiéndose" por la vía judicial si los términos del acuerdo no se cumplen.

La empresa ha comunicado que el arreglo impactará negativamente en los resultados del tercer trimestre con 4.200 millones de dólares (3.869 millones de euros), a los que habría que sumar otros 1.100 millones de dólares (1.013 millones de euros) previamente asignados.

De su lado, los mercados han acogido con satisfacción la noticia, pues las acciones de 3M en Wall Street subían a media sesión un 2,08% desde la apertura, hasta situarse en los 106,29 dólares (97,97 euros).

ANTECEDENTES

Este lunes trascendió que 3M habría alcanzado un acuerdo de 5.500 millones de dólares (5.067 millones de euros) para atender las más de 300.000 demandas tras vender tapones defectuosos. De esta forma, la multinacional evitaría abonar los entre 8.000 millones de dólares (7.370 millones de euros) y 9.500 millones de dólares (8.751 millones de euros) que expertos de Barclays y Bloomberg Intelligence estimaron, respectivamente, que 3M podría tener que desembolsar de continuar con el proceso judicial.

"Parece que 3M ha negociado un acuerdo muy favorable para sus intereses", valoró para 'Bloomberg' el profesor de Derecho de la Universidad de Richmond, Carl Tobias.

El caso se remonta a 2003, cuando 3M empezó a comercializar durante 12 años tapones militares para los oídos que, supuestamente, no protegían adecuadamente contra el ruido ocasionado al disparar. Así, para 2012, se habían registrado 971.990 instancias de tinnitus ante el Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos.

En un primer momento, 3M trató de declarar a la unidad Aearo Technologies en quiebra tras acogerse al capítulo 11 de la ley estadounidense que regula estos supuestos. No obstante, un juez dictaminó el pasado junio que 3M no se encontraba en una situación de insolvencia. Aearo apeló el fallo.

A esta cuestión se suma el de los conocidos 'químicos eternos', por el cual 3M se ha comprometido a revertir la contaminación del agua potable en diversos puntos de Estados Unidos generada por estas sustancias y para lo que dedicará hasta 12.500 millones de dólares (11.515 millones de euros).

La compañía ya anunció a finales de 2022 que dejaría de emplear estos compuestos (perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) en la fabricación de sus productos, lo que causaría un coste de 2.300 millones de dólares (2.119 millones de euros).