El 60% de las empresas españolas no tiene planes para abordar las reticencias de sus empleados ante la IA

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MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 60% de las empresas españolas aún carece de planes para afrontar los miedos y resistencias de su plantilla ante la inteligencia artificial (IA), según el segundo Barómetro de IA y Talento, elaborado por NTT Data e ISDI.

Las compañías en España han avanzado de forma "significativa" en la adopción de herramientas de IA, pero persiste una brecha entre el despliegue tecnológico y la transformación organizativa necesaria para aprovechar todo su potencial.

El estudio analiza el nivel de madurez de las organizaciones y, para ello, emplea 20 dimensiones agrupadas en cuatro ejes, definiendo cinco niveles de desarrollo que van desde las fases iniciales de exploración hasta etapas avanzadas de integración.

El primer gran bloque de resultados, que vincula la estrategia corporativa con la realidad del trabajo diario, muestra un avance notable (3,46 sobre 5) en la definición de hojas de ruta.

No obstante, esta claridad estratégica choca con una implementación operativa que aún no ha rediseñado profundamente los roles y funciones (2,75).

Esta transición se apoya en un liderazgo cada vez más proactivo: el 62% de los directivos ya ha normalizado el uso de la IA en su trabajo cotidiano.

GOBERNANZA SÓLIDA FRENTE A UN TALENTO EN FASE DE EXPLORACIÓN

De forma paralela, la madurez en España se ve reforzada por un eje de seguridad y gobernanza (2,89) que avanza con paso firme en la creación de marcos de uso responsable y políticas de calidad del dato.

Los avances en definición de políticas, así como los avances en los criterios de calidad y seguridad del dato se explican por la alta presión regulatoria y la criticidad del dato en determinados sectores, que ha acelerado la formalización de marcos de gobernanza y uso responsable.

Sin embargo, esta solidez en el ámbito normativo no se traslada con la misma fuerza al ámbito del talento y la experiencia del empleado, que se sitúa como el área con mayor margen de mejora del Barómetro (2,30).

Aunque el 60% de las organizaciones ya facilita el acceso a herramientas de IA a su plantilla, solo el 30% ha implementado soluciones concretas para mejorar su propuesta de valor al empleado.

DIFERENCIAS RELEVANTES ENTRE SECTORES

La mayoría de las organizaciones ha definido o está implementando estrategias formales en relación con las herramientas de IA, a la vez que analiza el impacto operativo y genera casos de uso con valor tangible que van más allá de las promesas tecnológicas.

Banca y Servicios Financieros, junto con Energía y Utilities, encabezan la clasificación de madurez dentro de los diferentes sectores analizados. Los mismos combinan una base tecnológica sólida, inversión sostenida, fuerte presión competitiva y una cultura abierta a la innovación.

En sentido contrario, Industria muestra un descenso moderado en los indicadores cuando se compara con el anterior barómetro, que apunta más a dificultad de consolidación que a un retroceso real.

La Administración Pública, se mantiene en las últimas posiciones en la clasificación de sectores. En particular, alcanza los niveles más bajos de integración de la IA en la gestión del talento y en la experiencia del empleado.