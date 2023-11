El 85% de las tiendas cree que minimizar el fraude en el modelo omnicanal es clave para su rentabilidad

El 31% ve que cobrar una tasa por pedidos 'online' a aquellos clientes que devuelven con más frecuencia podría mejorar la rentabilidad



MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 85% de las tiendas cree que minimizar el fraude en el modelo omnicanal será clave para impulsar su rentabilidad, según los datos del informe 'Global Shopper Study', realizado por Zebra Technologies Corporation.

En concreto, ocho de cada diez minoristas coinciden en que minimizar el fraude y las pérdidas provocadas por factores desconocidos es un reto importante (85% en Europa y 82% en todo el mundo), así como tener la capacidad de prever los cambios en la demanda (86%).

Además, el estudio indica que el 41% de las tiendas minoristas en Europa (36% global) cree que hacer un mejor análisis de todas esas pérdidas desconocidas podría aumentar su rentabilidad. De hecho, esperan implementar sistemas de análisis de prevención de pérdidas (49%) y planificación y previsión de la demanda (54%) antes de 2026.

Aunque el modelo omnicanal plantea retos a los minoristas, la mayoría de los consumidores prefiere tener diferentes opciones. Así, ocho de cada diez optan por una combinación de compra 'online' y en la tienda y el 75% prefiere comprar antes en Interner que en el 'offline'

Respecto a los empleados, casi tres cuartas partes de los que se encargan de gestionar las devoluciones de los pedidos 'online' (76% en Europa y 74% global), creen que el aumento de la frecuencia con que se producen es su principal reto.

"Las tiendas no pueden limitarse a seguir haciendo lo que están haciendo ahora con las devoluciones. Mientras que los consumidores cada vez demandan una mayor facilidad para devolver los artículos, los minoristas no saben cómo gestionar el aumento de los gastos asociados con la visibilidad del inventario, la logística inversa o el incremento de devoluciones. A pesar de sus esfuerzos, el problema no ha mejorado y sigue haciéndose más evidente", ha señalado el Global Retail Strategy Lead de Zebra Technologies, Matthew Guiste.

El informe muestra que el problema de las devoluciones también afecta a sectores relacionados con el 'retail', en particular al del almacenamiento. Las tiendas aprovechan la tecnología para gestionar las devoluciones, por lo que el 62% afirma que planea implementar soluciones de logística inversa antes 2026.

Además, casi tres de cada diez minoristas (31%) creen que cobrar una tasa por los pedidos 'online' a aquellos clientes que devuelven con más frecuencia, podría mejorar la rentabilidad.