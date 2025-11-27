AC Hotels by Marriott inaugura en Cartagena un nuevo hotel tras una rehabilitación histórica - AC HOTELS BY MARRIOTT

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El AC Hotel Cartagena, gestionado por ACHM Hotels by Marriott, celebró esta semana su inauguración oficial con un acto institucional que congregó a destacadas autoridades de la Región de Murcia y del Ayuntamiento de Cartagena, junto a representantes del sector turístico y empresarial.

Con esta apertura, la ciudad recupera y consolida uno de sus edificios más emblemáticos, transformado ahora en un hotel contemporáneo bajo el sello internacional de AC Hotels by Marriott.

El evento, liderado por la directora del hotel, María del Carmen Ayala, tuvo como anfitrión a Antonio Catalán, presidente de ACHM Hotels by Marriott. El acto incluyó la intervención de Ginés Padilla, propietario del edificio, quien entregó simbólicamente la llave a Antonio Catalán.

Ubicado en la céntrica calle Real, el nuevo AC Hotel Cartagena se levanta sobre un edificio histórico completamente rehabilitado, destacando por su diseño funcional y elegante, que busca integrarse en la vida urbana de la ciudad.

El establecimiento cuenta con 100 habitaciones, muchas de ellas con vistas al mar o terraza. Sus instalaciones incluyen dos salas de reuniones modulares, un renovado AC Lounge con una oferta de tapas, vinos locales y coctelería de autor, una terraza exterior orientada al centro histórico y un Fitness Center.

Esta inauguración se enmarca en el proceso de crecimiento de ACHM Hotels by Marriott, que gestiona más de 75 hoteles y 10.000 habitaciones en España, Italia y Portugal, y consolida la presencia de AC Hotels by Marriott en España.

La marca, nacida en el país en 1999 y posteriormente aliada con Marriott International, cuenta con más de 260 hoteles en todo el mundo y un total de 51 establecimientos en territorio español, reforzando así el posicionamiento de España como un mercado clave para la compañía.