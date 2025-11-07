Las acciones de Deoleo se elevan un 4,51% tras el interés mostrado por Dcoop

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Deoleo, fabricante de Carbonell, Hojiblanca y Carapelli, se han elevado un 4,51% en la media sesión de la jornada bursátil de este viernes tras el interés mostrado por la cooperativa española Dcoop.

En concreto, los títulos de la multinacional aceitera marcaba un precio pasadas las 12.30 horas de 0,197 euros, lo que supone un alza del 4,51%.

Una subida que llega el día después de que la cooperativa agroalimentaria Dcoop volviera a mostrar su interés por la multinacional española en el caso de que volviera a estar en venta.

Así lo manifestó ayer el presidente de Dcoop, Antonio Luque, que también avanzó la intención de la cooperativa de hacerse con el 100% de Pompeian, su filial en Estados Unidos. "Comprando o sin comprar Pompeian, Dcoop está en condición de comprar. Que si Deoleo al final sale otra vez a la venta, lo estudiaremos con mucho cariño", reconoció el directivo, que apuesta por las adquisiciones para seguir creciendo.