Los accionistas de Warner Bros aprueban la operación de compra de Paramount por 94.000 millones de euros

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MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) han dado el visto bueno a la operación por la que Paramount Skydance (PSKY) adquirirá la productora de Hollywood y que está cifrada en 110.000 millones de dólares (unos 94.000 millones euros).

La junta extraordinaria de accionistas ha aprobado "mayoritariamente" --sin que por el momento se conozcan los resultados concretos de la votación-- la fusión con PSKY y previsiblemente la operación se culminará en el tercer trimestre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las autorizaciones regulatorias.

Allen&Company, JP Morgan y Evercore asesorarán financieramente a Warner Bros, y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Debevoise & Plimpton LLP actuarán como asesores legales, según ha informado la compañía.

"La aprobación de los accionistas de hoy representa otro hito clave para completar esta transacción histórica, que generará un valor excepcional para nuestros accionistas. Continuaremos trabajando con Paramount para completar los pasos restantes de este proceso, que dará lugar a una empresa líder de medios y entretenimiento de última generación", ha indicado el presidente y consejero delegado de WBD, David Zaslav.

"Agradecemos el apoyo y la confianza que nuestros accionistas han depositado en nosotros para aprovechar al máximo el potencial de nuestra cartera de entretenimiento de primer nivel. Junto con Paramount, esperamos crear una compañía combinada excepcional que ampliará las opciones para el consumidor y beneficiará a la comunidad global de talento creativo", ha declarado el presidente del consejo de administración del estudio cinematográfico, Samuel A. Di Piazza.

Paramount consiguió adquirir Warner tras la batalla por hacerse con el gigante de Hollywood después de la decisión de Netflix de no continuar con la guerra de ofertas. PSKY ofreció un precio de 31 dólares por acción, elevando el total de la transacción a 110.000 millones de dólares.