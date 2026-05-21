El aceite de oliva español invertirá 22 millones en promocionarse en EEUU para "combatir" los aranceles

Archivo - Promoción de los aceites de oliva españoles en Estados Unidos- INTERPROFESIONAL DE ACEITE DE OLIVA - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La interprofesional del Aceite de Oliva Español invertirá 22 millones de euros en una campaña de promoción en Estados Unidos para "combatir" los aranceles, mientras que también se promocionará en China, otro de los mercados prioritarios para el sector.

"A no tardar mucho vamos a lanzar una potente campaña de promoción en Estados Unidos dotada con 22 millones de euros, porque los aranceles hay que combatirlos y cómo se combaten con promoción en Estados Unidos", ha asegurado el presidente la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Pedro Barato, durante su participación en la 'Jornada Aceite de Oliva', organizada por El Economista.

En este contexto, Barato ha reiterado que España "apuesta" por Estados Unidos, uno de los países que más consume aceite de oliva en el mundo. "Por lo tanto, Estados Unidos tiene que ser nuestro eje de trabajo", ha reiterado.

Otro mercado donde los aceites españoles va a acometer una importante campaña de promoción para los próximos dos años es China, otro de sus mercados prioritarios.

"Si lanzamos nuevas campañas en China y Estados Unidos es porque asumimos que tenemos que mejorar la posición de nuestros aceites de oliva en esos mercados. Si queremos seguir liderando este negocio no podemos parar y hay que afinar nuestros mensajes y elegir bien dónde y cómo lo hacemos. Lo bueno es que hemos demostrado que tenemos la capacidad y la voluntad para hacerlo y tenemos el apoyo y la unión de todo el sector del aceite de oliva español", ha subrayado.

Barato ha destacado la importancia de la interprofesional para impulsar la venta del aceite de oliva español en mercados internacionales. "Lanzamos las primeras campañas en 2009, cuando echó a andar la organización y exportábamos de media unas 600.000 toneladas y ahora esa cifra ya supera el millón, mientras que las de nuestros grandes competidores se han estancado", ha recalcado.

De esta forma, las ventas de aceite de oliva fuera de la Unión Europea casi se han triplicado, mientras que el valor de las exportaciones se han multiplicado por 2,5 hasta rozar en 2025 los 4.700 millones de euros.

DEOLEO Y DCOOP VEN A EEUU COMO EL "GRAN MERCADO" PARA EL ACEITE DE OLIVA

Por su parte, el director general de Deoleo en España e Italia, Víctor Roig, ha reiterado que Estados Unidos es un mercado "que hay que ganar" donde hay que "mantenerse fuertes" y "luchar con armas que permitan valorizar el mercado". "Hay que crecer porque tenemos unas marcas espectaculares luchando allí. No hay que crear una alarma, ni españolizar el mercado de Estados Unidos", ha indicado.

"No hay que emular lo que pasa en España en el mercado americano. Creo que tenemos que trabajar como lo hemos estado trabajando hasta el momento", ha señalado.

Por su parte, el director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta Díaz, ha reiterado que Estados Unidos es "el gran mercado" para el aceite de oliva español. "Y por supuesto hay que estar allí y nosotros estamos viendo la capacidad de incrementar las ventas", ha subrayado.

"Tenemos que ser muy cuidadosos para preservar el producto que estamos llevando, para preservar la calidad y para que tengamos la imagen que corresponde", ha asegurado.

VALORIZAR EL ACEITE DE OLIVA EN LA HOSTELERÍA

Por otro lado, el sector del aceite de oliva ha puesto de relevancia la importancia de poner en valor este producto entre los consumidores y también en la hostelería, que ve el aceite como un ingrediente de la cocina más que un producto como el vino.

El director general de Deoleo en España, que ha recordado que sus marcas han hecho proyectos en hostelería, ha reconocido que les "cuesta horrores" conseguir que el hostelero valore la calidad del aceite de oliva.

"Para el hostelero, el aceite es un ingrediente más y para el consumidor también, no lo olvidemos. Esa es la gran diferencia entre el vino y el aceite. Nos encantaría que el consumidor pidiera una variedad o pidiera una marca y el siguiente paso es que pagasen el aceite en el restaurante", ha señalado en comparación con el sector del vino.

Respecto al futuro del sector, Roig ha apostado por "valorizar" el aceite de oliva. "Con la competencia leal entre las marcas, la categoría sube. Veo un futuro halagüeño al sector, pero apostando por la diferenciación y la valorización, y las marcas son las que realmente permiten esa valorización, aquí en España que nos cuesta y fuera también", ha asegurado.

Por su parte, el director general de Oleoestepa, Álvaro Olavarría, también se ha mostrado "muy optimista" con el futuro del aceite de oliva. "No hay un producto más noble que el aceite de oliva. Y lo que hay que hacer para ello es que todos estemos alineados y que tengamos unas reglas de juego que sean iguales en el tema de la calidad y que al final no exista esa competencia desleal", ha subrayado.

De la misma opinión es el directivo de Dcoop que considera que el futuro del aceite de oliva es "inmejorable". "Habrá mayor o menor conocimiento, pero todo el mundo lo conoce y habla bien. Tenemos posibilidades enormes que hay que aprovechar, se ha hecho un trabajo impresionante en los últimos años y estamos situados para hacer esa conquista, aunque haya problemas, competitividad, el tema del agua y la garantía absoluta a los consumidores que se llama trazabilidad, seguridad alimentaria", ha indicado.