Acerinox pagará un dividendo complementario de 0,31 euros el próximo 17 de julio

Archivo - Un operario de Acerinox Europa en una de sus líneas de producción. - ACERINOX EUROPA - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Acerinox pagará en efectivo un dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2025 de 0,31 euros brutos por acción el próximo 17 de julio, según ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras esta distribución, que fue aprobada en su junta general de accionistas celebrada el 7 de mayo, el dividendo total abonado por Acerinox con cargo al ejercicio 2025 se situará en 0,62 euros por acción.

El último día de negociación de los títulos de la compañía con derecho a percibir este dividendo complementario será el 14 de julio, de manera que las acciones cotizarán sin derecho al dividendo a partir del día siguiente.

La empresa volvió a beneficios en el primer trimestre del año tras registrar un resultado después de impuestos y minoritarios de 5 millones de euros, frente a las pérdidas de 47 millones de euros del trimestre anterior.

No obstante, en comparación con el primer trimestre de 2025, el beneficio se redujo a la mitad, al pasar de 10 a 5 millones, afectado por la debilidad de la demanda.