ACS refuerza su presencia en el sector nuclear con una precalificación en Polonia

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo ACS, a través de sus filiales Dragados y Hochtief, ha fortalecido su presencia en el sector nuclear tras lograr la precalificación en Polonia, consolidando así su "fuerte" implicación en este ámbito con diversos proyectos ya desarrollados, según ha informado la empresa este viernes en un comunicado.

En concreto, la compañía ha sido precalificada para un paquete de infraestructuras clave vinculado a la futura central nuclear del norte de Polonia, conocido como 'Poland AP1000 Project - 1,000 Rooms Accommodations Project'.

El contrato abarca el diseño, la obtención de permisos, el suministro, la construcción y la puesta en marcha de un complejo residencial de 1.000 habitaciones destinado a alojar al personal durante la construcción de la planta nuclear.

Las instalaciones se entregarán en dos fases de 500 habitaciones cada una, con un máximo de seis meses entre ambas, e incluirán tanto sistemas temporales como utilidades permanentes.

El emplazamiento se encuentra en el municipio de Choczewo, voivodato de Pomerania, cerca de la localidad de Leba.

En paralelo, el alcance de los trabajos relacionados con los Modular Assembly Buildings (MAB) refleja la complejidad del proyecto: dos grandes estructuras de 129 metros de largo, 55 metros de ancho y 44 metros de alto, concebidas para albergar la prefabricación y el montaje de módulos nucleares.

Estas instalaciones integrarán sistemas avanzados de climatización y electricidad, losas de hormigón armado y grúas de gran capacidad para manipular componentes de gran tamaño, lo que pone de relieve la magnitud y las exigencias técnicas del programa.

El contrato incluye el diseño, la ingeniería, la fabricación, la construcción, la instalación, las pruebas y la puesta en marcha de todos los componentes, así como la garantía y el control de calidad, de acuerdo con los estándares internacionales para instalaciones nucleares.