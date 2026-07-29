ADAC presenta alegaciones a la reforma que "blinda el sobrecoste" de notas simples telemáticas

Viviendas en construcción - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Defensa del Administrado y el Contribuyente (ADAC) ha presentado alegaciones a la consulta pública del Ministerio de la Presidencia ante la reforma del Real Decreto 1427/1989 sobre el arancel de los registradores de la propiedad por expedir notas simples cuando se piden por vía telemática.

Alega que la propuesta del Ministerio "blinda el sobrecoste" de estas notas porque asegura que permite a los registradores cobrar hasta cuatro veces más por cada nota, informa este miércoles en un comunicado.

También asegura que no existe una necesidad real de reformar el arancel, porque "la normativa y la jurisprudencia ya fijan en 3,01 euros el importe aplicable, frente a los 12,03 euros cobrados en algunos casos".

Además cree que la reforma "pretende neutralizar los efectos" de una sentencia del TSJ de Extremadura que fija el coste de la nota simple en 3,02 euros, según la ADAC.

"La respuesta institucionalmente correcta ante una sentencia que declara ilegal un cobro no es reglamentarlo, sino corregir esa práctica y resarcir" a los ciudadanos afectados", dice en sus alegaciones.