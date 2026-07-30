Adidas se desploma un 18% en Bolsa pese a ganar un 5% más hasta junio, con 837 millones

Archivo - Adidas match balls prior to the UEFA Champions League. - Ben Gal / Orange Pictures / DPPI / AFP7 / Europa P

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma alemana de calzado y material deportivo Adidas se desplomaba un 18% en la Bolsa de Fráncfort a pesar de lograr un beneficio neto atribuido de 837 millones de euros en el primer semestre de 2026, cifra que supone un aumento del 4,9% respecto de las ganancias contabilizadas en la primera mitad del año pasado.

Las ventas netas de Adidas en el semestre sumaron 13.335 millones de euros, una cifra un 10,2% superior a la de un año antes, incluyendo un crecimiento del 5% en Europa, hasta 4.198 millones; del 8% en Norteamérica, hasta 2.722 millones; del 5% en los mercados emergentes, hasta 1.717 millones; del 27% en Latinoamérica, hasta 1.737 millones; y del 7% en Japón y Corea del Sur, hasta 781 millones.

En el caso de China, las ventas en el primer semestre sumaron un total de 2.088 millones de euros, un 14% por encima de la cifra del mismo periodo de 2025, según ha informado la multinacional.

Además, los ingresos entre abril y junio en el país asiático aumentaron un 19% interanual, hasta 953 millones, según ha informado este jueves la compañía.

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