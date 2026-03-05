Admiral Group logra un beneficio de 1.102 millones en 2025 (+16%) y supera los 11,8 millones de clientes

Admiral Group. - ADMIRAL GROUP

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Admiral Group ha presentado este jueves sus resultados financieros correspondientes al ejercicio 2025, en el que ha alcanzado un beneficio antes de impuestos de 958 millones de libras (1.102 millones de euros), un 16% más que el año anterior, y ha superado la barrera de los 11,8 millones de clientes a nivel global.

Estos resultados récord se han fundamentado, según ha detallado el grupo británico de servicios financieros en un comunicado, en los "excelentes" resultados de su negocio de motor en Reino Unido, con 1.024 millones de libras (1.178 millones de euros) de beneficios, un 7% más que en 2024, y en el "fuerte impulso de su estrategia de diversificación".

En el segmento no automovilístico el Grupo ha triplicado sus ganancias, mientras que su división financiera, Admiral Money, las ha duplicado, hasta los 26 millones de libras (casi 30 millones de euros).

El negocio en Europa del grupo asegurador ha mostrado también un excelente comportamiento, elevando su contribución al beneficio del Grupo hasta los 30 millones de libras (34,5 millones de euros) entre Francia, España e Italia.

Desde el grupo han destacado que todos estos resultados vienen acompañados de un refuerzo de la cultura Admiral, centrada en personas, innovación y tecnología para ofrecer mejores experiencias a sus clientes con una "clara promesa" de cliente: ofrecer valor, confianza y facilidad.

La CEO del Grupo, Milena Mondini de Focatiis, ha señalado que "2025 también fue un año de aceleración decidida" en el que han completado la integración de More Than, han continuado mejorando su gama de productos y han aumentado su inversión en tecnología, datos e inteligencia artificial.

Asimismo, ha explicado que han establecido un Centro de Excelencia GenAI para pasar de la experimentación inicial a la escala, con pilotos iniciales que están mostrando señales alentadoras de mejora de la eficiencia y de mejores resultados para los clientes.

De este modo, Admiral ha anunciado que, en agradecimiento por el excelente desempeño, sus más de 13.000 empleados recibirán acciones gratuitas de la compañía por valor de hasta 1.800 libras (2.070 euros) cada uno, bajo los planes de incentivos del Grupo.

Para el presente ejercicio, Admiral Group ha compartido un proyecto basado en el crecimiento de todos los negocios del grupo, apostando fuertemente por la evolución del canal de mediadores en el ramo de motor en Europa, el mantenimiento de su liderazgo en las tendencias de movilidad en evolución y la generación de eficiencias operativas mediante el uso de GenAI y la automatización.

Para ello, a principios de este año ha anunciado la adquisición de Flock en Reino Unido, una aseguradora de flotas digital basada en telemetría y de rápido crecimiento, una operación que, según ha señalado Mondini, "refleja nuestra intención de expandirnos a mercados atractivos, donde nuestro enfoque basado en datos y nuestra experiencia en riesgos también pueden contribuir a una mejor seguridad y a mejorar los resultados para los clientes".