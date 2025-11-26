Aedas Homes gana un 17,5% menos en su primer semestre fiscal, hasta 20,3 millones, en plena OPA de Neinor

Archivo - Edificio de Aedas Homes - AEDAS HOMES - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aedas Homes logró un beneficio atribuido de 20,3 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025-2026 (de abril a septiembre), lo que supone un descenso del 17,5% respecto a las ganancias de 24,7 millones que se anotó en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles la promotora residencial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía, inmersa en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que le lanzó su competidora Neinor Homes, alcanzó unos ingresos totales de 348 millones de euros, lo que supone un aumento del 13% respecto al mismo tramo del ejercicio anterior.

La división de Promoción Residencial aportó 326 millones de euros, un 10% más que entre abril y septiembre de 2024, impulsada por un mayor PMV de las viviendas entregadas en el periodo.

En concreto, la actividad generó un margen bruto promotor de 77 millones, equivalente a un margen del 23,5% (frente al 22,4% del primer semestre de 2024/25), y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 41 millones, con un margen del 11,8%, 2,71 puntos porcentuales por encima del año previo.

Aedas Homes entregó 848 viviendas, frente a las 922 unidades del mismo periodo de 2024-2025, cuando se incluían 184 viviendas de un edificio BTR ('build to rent'). Estos desarrollos generaron unos ingresos por entregas de viviendas de 326 millones de euros, un 10% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

ACTIVIDAD DE INVERSIÓN Y DESINVERSIÓN MARCADA POR LA OPA

La promotora ha indicado que durante el primer semestre del ejercicio 2025-2026, su actividad de inversión y desinversión ha estado marcada fundamentalmente por las restricciones definidas en el anuncio previo de la OPA publicado con fecha 16 de junio de 2025.

En este contexto, Neinor Homes ha aumentado en un 12,5% la contraprestación que pagará a los minoritarios en su OPA sobre Aedas Homes, hasta los 24 euros por acción, tras haber recibido inquietudes de sus accionistas sobre el precio inicial ofertado y la necesidad de aprobar una segunda OPA obligatoria.

La promotora inmobiliaria pretende así conseguir una mayor aceptación a su oferta, aunque esta segunda OPA solo se activará en el supuesto de que las declaraciones de aceptación no lleguen al 50% de los derechos de voto de Aedas, excluyendo de este recuento el 79% en manos de Castlelake.