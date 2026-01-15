Aedas Homes refinanciará deuda por importe de 380 millones

Archivo - Promoción de Aedas Homes en Quart de Poblet (Valencia) - AEDAS HOMES - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aedas Homes refinanciará deuda por más de 380 millones de euros mediante la amortización anticipada de obligaciones por valor de 325 millones de euros y la cancelación de un crédito sindicado 'revolving' de 55 millones de euros, según ha informado la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tanto la emisión de obligaciones existentes a amortizar como el crédito cancelado tienen fecha de 21 de mayo de 2021 y cuentan con la garantía de Aedas.

La decisión de llevar a cabo ambas operaciones atiende a las intenciones de Neinor, explicadas en el folleto de su oferta pública de adquisión (OPA) sobre Aedas, de promover la recompra de las obligaciones existentes de la sociedad.

Neinor se hizo con el 79,2% de Aedas que controlaba el fondo estadounidense Castlelake en una primera OPA a 21,335 euros por acción y el pasado 22 de diciembre lanzó una segunda OPA, ya admitida a trámite por la CNMV, para comprar a los minoritarios el 20,8% de la promotora inmobiliaria que todavía no controla a un precio de 24 euros por título.

Mediante la amortización de obligaciones y la cancelación del crédito, Aedas refinanciará "una parte significativa de su endeudamiento corporativo" y extenderá el vencimiento medio de su endeudamiento, según ha explicado a la CNMV.

La operación de recompra de las obligaciones existentes se financiará con cargo a los recursos que se obtengan de una nueva emisión de obligaciones senior que llevará a cabo la sociedad por un importe nominal máximo de 262 millones de euros, operación que cuenta con el respaldo expreso de Neinor.

Las nuevas obligaciones se emitirán a la par y devengarán un tipo de interés anual variable equivalente al Euribor a tres meses más un margen del 5,250% para cada periodo de intereses, pagadero trimestralmente.

La nueva emisión tendrá como fecha de vencimiento máximo el 31 de diciembre de 2029, pero se irá amortizando anualmente al 25%, estando previstos supuestos de amortización anticipada.

Se solicitará la admisión a negociación de las nuevas obligaciones en el Vienna MTF, el sistema multilateral de negociación operado por la Bolsa de Valores de Viena.

El importe en circulación de las obligaciones existentes es de 255 millones de euros y está previsto que se ejecute su amortización en las próximas semanas.