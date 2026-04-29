Aena compensa la caída del mercado doméstico con un repunte del 5,5% en el tráfico internacional hasta marzo

Archivo - El presidente de Aena, Maurici Lucena, durante una rueda de prensa de presentación de resultados económicos de 2024, a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aena ha cerrado el primer trimestre de 2026 con un balance de tráfico que refleja una claro cambio en los hábitos de conectividad en España. Según los datos oficiales del gestor aeroportuario, la red nacional ha gestionado un total de 65,6 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento global del 3,2%.

Sin embargo, la clave del periodo reside en el comportamiento dispar de sus mercados: mientras que el tráfico doméstico ha retrocedido un 1,4%, el segmento internacional ha actuado como motor de crecimiento con un sólido avance del 5,5%.

Este dinamismo internacional ha permitido a la compañía mitigar la madurez del mercado interno. Por países, el Reino Unido se consolida como el principal emisor de viajeros hacia España, con 8,48 millones de pasajeros y un crecimiento del 4,9%.

No obstante, los mayores incrementos porcentuales se han registrado en mercados emergentes o en fase de fuerte recuperación, destacando especialmente Polonia (+23,6%), Marruecos (+11,6%) e Irlanda (+11,2%). En el lado opuesto, mercados tradicionales como Alemania (-1,2%) u Holanda (-2,6%) han mostrado ligeras contracciones en este arranque de año.

En cuanto a la infraestructura, el reparto del crecimiento no ha sido uniforme, beneficiando especialmente a los aeropuertos con fuerte componente turístico. El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández lidera las subidas entre los grandes centros con un +6,6%, seguido de cerca por Málaga-Costa del Sol (+6,3%).

Los dos grandes hubs nacionales también mantienen el signo positivo, con un avance del 4,3% en el Adolfo Suárez Madrid-Barajas (16,2 millones de pasajeros) y un 4,1% en el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (12,3 millones).

La radiografía del sector aéreo también deja cambios significativos en las cuotas de mercado de las aerolíneas. Ryanair se mantiene como el principal operador en España con una cuota del 19,6%, a pesar de haber sufrido un retroceso del 3,4% en su volumen de pasajeros durante el trimestre.

Esta caída ha sido aprovechada por competidores directos como Vueling, que crece un 4,3% hasta alcanzar una cuota del 16%, y especialmente por operadores de menor tamaño pero fuerte expansión como el Grupo Binter, que dispara su tráfico un 14,6%. Por su parte, Iberia mantiene una línea de estabilidad con un ligero repunte del 0,9% y una cuota del 8,2%.

Finalmente, la compañía destaca el buen desempeño de la carga aérea, un indicador clave de la actividad económica, que ha crecido un 5,5% hasta las 325.926 toneladas. Este incremento en la mercancía, sumado al auge del pasajero internacional, refuerza la posición de Aena ante un ejercicio 2026 donde la conectividad de larga distancia y el turismo extranjero parecen consolidarse como los pilares de la rentabilidad del grupo.