Aena gana 329 millones hasta marzo, un 9,3% más, y eleva sus ingresos un 11,6%

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Aena obtuvo un beneficio neto de 329,4 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 9,3% superior a la del mismo periodo de 2025, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos totales consolidados del primer trimestre de 2026 se situaron en 1.479,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,6% con respecto al primer trimestre del año anterior: los ingresos aeronáuticos fueron 719,4 millones de euros; y los ingresos comerciales, 465,4 millones de euros.

Estos ingresos estuvieron impulsados por la evolución del tráfico, el incremento de las tarifas aeronáuticas (desde marzo de 2026), la mejora de la actividad comercial, así como por el incremento por servicios de construcción (84,2 millones en el primer trimestre). Los ingresos del segmento internacional excluyendo los servicios de construcción ascienden a 174,3 millones, un 8,1% más.

El resultado bruto de explotación (EBITDA) de la compañía se situó en 661,1 millones de euros, un leve incremento del 2,7%. Este margen se vio presionado por un aumento del 17,8% en los gastos de explotación (OPEX), debido en gran medida a la revisión salarial, el crecimiento de la plantilla y el incremento de costes en seguridad y mantenimiento.

Los servicios inmobiliarios los ingresos totales se elevaron un 16,7% debido principalmente a la mejora de los ingresos de la línea de negocio de carga (+16,4%) y de explotaciones inmobiliarias (+32,1%).

AUMENTO DE CASI EL 4% DEL TRÁFICO.

El tráfico de pasajeros del grupo creció un 3,8% en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año pasado, hasta los 81,3 millones de viajeros.

En los aeropuertos de la red en España el incremento alcanza el 3,2%, hasta los 65,6 millones de pasajeros, gracias al impulso del tráfico internacional, que avanzó un 5,5%, frente al descenso del 1,4% en el tráfico nacional. Destaca el flujo desde el Reino Unido (+4,9%) e Italia (+5,3%) que continúan al alza, mientras que el mercado alemán experimenta un ligero retroceso del -1,2%.

La compañía ha explicado que el tráfico del primer trimestre se vio beneficiado tanto por la transferencia de pasajeros procedentes del ferrocarril tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), como por el calendario de la Semana Santa, que este año se ha celebrado entre marzo y abril y el anterior tuvo lugar íntegramente en el mes de abril.

El gestor aeroportuario asegura que durante el primer trimestre se han invertido 298,9 millones de euros. Estos se han centrado principalmente en la mejora de las instalaciones y de la seguridad operacional de los aeropuertos.

La deuda financiera neta contable consolidada del Grupo Aena se situó en 3.621 millones de euros, frente a los 4.468 millones de euros de todo el año 2025, disminuyendo la ratio de deuda financiera neta a EBITDA del grupo consolidado a 1,06 veces.

En el primer trimestre de 2026 se ha producido una sólida generación de efectivo. El efectivo neto generado por las actividades de explotación ha alcanzado los 908,4 millones de euros frente a los 820,4 millones del primer trimestre de 2025.