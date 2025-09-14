Las aerolíneas exigen a Aena que solucione los problemas en el control de seguridad del aeropuerto Madrid-Barajas

Decenas de personas realizan el check-in en la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 31 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Los tiempos de espera para atravesar los filtros de seguridad alcanzan hasta 90 minutos

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) exige que Aena solucione de manera inmediata los problemas generados en el control de seguridad del aeropuerto Madrid-Barajas, producido por el arranque de la huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa este domingo.

"No es admisible que una situación como esta, que afecta a miles de pasajeros y a la operativa de las aerolíneas, se prolongue sin una solución inmediata. Instamos a Aena a que adopte las medidas necesarias para poner fin al caos que se está produciendo en uno de los principales aeropuertos del país", ha manifestado el presidente de ALA, Javier Gándara en un comunicado.

Así, ha lamentado el perjuicio que la huelga en el control de seguridad está causando a pasajeros y aerolíneas, con tiempos de espera que alcanzan hasta 90 minutos para atravesar los filtros de seguridad que contrasta con los 10 minutos que se registran habitualmente.

"Confiamos en que la situación se resuelva lo antes posible para mitigar el impacto que está causando tanto a los pasajeros como a las aerolíneas", han asegurado desde ALA.

Así, ALA ha alertado de que este colapso está generando "un importante impacto tanto en la experiencia de los pasajeros como en la operativa de las compañías aéreas, que se ven seriamente comprometidas".

Por ello, la asociación recomienda a los viajeros acudir con suficiente antelación al aeropuerto y, en la medida de lo posible, facturar el equipaje de mano para facilitar y agilizar el paso por los controles.