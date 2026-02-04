Afianza cierra una financiación con BlackRock de 110 millones de euros para impulsar su plan estratégico

Archivo - Oficinas Afianza - AFIANZA - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Afianza, firma española de servicios profesionales para empresas, ha cerrado una financiación con BlackRock, empresa americana de gestión de activos, por un total de 110 millones de euros, destinada a cancelar la deuda actual con el fondo Oquendo y CaixaBank e impulsar la estrategia de expansión de la compañía.

La operación, que ha contado con el asesoramiento de Alantra, consiste en un préstamo 'bullet' (donde el capital principal se devuelve íntegramente en una única cuota al final del plazo) a siete años.

El director financiero de Afianza, Jaime García Lancha, ha señalado que la confianza de BlackRock en el proyecto de Afianza y su decisión de inyectar financiación para impulsar el crecimiento de la compañía constituye "un respaldo a la solidez" de la estrategia empresarial de la empresa.

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO

Afianza ha establecido un plan estratégico de crecimiento para los próximos tres años con el objetivo de incrementar su facturación anual en 30 millones de euros y ampliar el equipo con la incorporación de más de 500 profesionales al año.

El plan se articula en torno a tres ejes: ofrecer todos los servicios profesionales que una empresa puede requerir, para lo que está previsto la adquisición de asesorías para empresas, despachos de abogados, auditoras y consultoras; adaptar los servicios que ofrece a las necesidades específicas de las empresas, desde pymes hasta empresas del 'midmarket' y grandes corporaciones; y contar con presencia en las principales capitales españolas.

Las nuevas oficinas complementarán su red actual de Madrid, Ibiza, Oviedo, Bilbao, Granada, Vitoria, Málaga, Barcelona, Albacete, Las Palmas y Murcia, y permitirán a la compañía ofrecer una cobertura más amplia en el territorio.

El director ejecutivo de Afianza, José Luis Cogolludo, ha señalado que la financiación de BlackRock permitirá a la asesoría "acelerar su plan estratégico y consolidar su posición como referente en servicios profesionales integrales", con el objetivo de "ofrecer soluciones completas a empresas de cualquier tamaño y escala".