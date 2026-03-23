Las agencias de viajes piden transparencia y celeridad a Transportes en el cobro de bonificaciones aéreas . - CEAV

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha pedido este lunes transparencia y celeridad al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el cobro de bonificaciones aéreas por el descuento de residentes en las islas, Ceuta y Melilla, según un comunicado.

En una reunión con el secretario general de Transportes, Benito Núñez, y con el director general de Aviación Civil, David Benito, la patronal ha trasladado su preocupación por los retrasos en el pago de la parte subvencionada de los cargos por parte de algunas aerolíneas a las agencias de viajes.

Bajo este escenario, desde la Confederación, acompañada de las asociaciones la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) y la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (Acavyt), ha advertido de que esta situación podría llegar a comprometer la conectividad de los pasajeros residentes si no se corrige.

Por ello, aunque CEAV ha valorado positivamente la disposición al diálogo mostrada por el Ministerio, ha insistido en la necesidad de garantizar un funcionamiento "transparente y ágil" del sistema para permitir a las agencias desarrollar su actividad con seguridad.

"Sentimos que nuestras posturas se acercan y el mensaje ha calado: las agencias no podemos ser rehenes de esta situación", según el presidente de Aviba, Pedro Fiol.

Por su parte, el secretario general de Transportes ha señalado que no existe ningún desfase en los pagos por parte del departamento gubernalmental, aclarando que el abono de los cargos por parte de las aerolíneas a las agencias debe realizarse de forma inmediata y no está condicionado a los pagos de la Administración.

Asimismo, el director general de Aviación Civil se ha comprometido a organizar un 'workshop' formativo dirigido a las agencias de viajes, con el objetivo de aclarar dudas operativas y mejorar el conocimiento de los procedimientos relacionados con la gestión de estas bonificaciones.

ANTERIOR REUNIÓN POR LA CRISIS DE ORIENTE MEDIO

El encuentro de este lunes sucede a una reunión reciente entre CEAV y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, para valorar la afectación y el impacto de la crisis de Oriente Medio en el sector y en los viajeros españoles.

Así, se abordaron demandas de la patronal, como la petición de una mayor información por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores en este tipo de situaciones, ya que, en declaraciones a Europa Press, las agencias podrían ayudar "bastante" en gestionar repatriaciones, entre otros asuntos.

Por otro lado, también se trataron otros asuntos actuales que afectan al sector en el contexto actual, destacando el registro de viajeros derivado del Real Decreto 933, la directiva de viajes combinados, así como el tema del intrusismo y otras acciones que está preparando CEAV, por ejemplo, el I Congreso Nacional de Agencias de Viajes.