Agricultura destina 46,5 millones para financiar 82 proyectos innovadores en el sector agroalimentario

Archivo - Fachada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en su web la convocatoria de las ayudas por valor de 46,5 millones de euros para la preparación y ejecución de 82 proyectos innovadores de interés general en el sector agroalimentario y forestal, que serán ejecutados por grupos operativos supra autonómicos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola (AEI-Agri o EIP).

En concreto, la mayoría de las iniciativas seleccionadas pertenecen al ámbito de la producción vegetal, seguida de la ganadería, la industria agroalimentaria, y, en menor medida, de los sectores de regadío, forestal y desarrollo rural.

Así, los tres proyectos con mayor presupuesto, abordan temáticas como la innovación y la sostenibilidad agrícola. El grupo operativo Terravita es un proyecto que busca mejorar la sostenibilidad agrícola mediante soluciones innovadoras basadas en la economía circular y cuenta con un presupuesto de 591.569 euros para desarrollarse en las comunidades autónomas de Valenciana y Andalucía

Ancares es un grupo operativo conformado por Galicia y Asturias que presenta herramientas innovadoras para analizar el uso del suelo y medir los niveles de carbono en agroecosistemas de las regiones lácteas sostenibles. Su objetivo es optimizar la gestión de los recursos, reducir la huella ambiental y fomentar prácticas más sostenibles en la producción de leche y cuenta con una inversión de 596.769 euros.

Por su parte, el grupo Gotarroz busca hacer más sostenible el cultivo del arroz mediante la implementación de sistemas de riego localizado adaptado a distintas condiciones de suelo y clima. Su objetivo es reducir el consumo de agua y mejorar la eficiencia en el uso de recursos. El proyecto se desarrolla en Extremadura, Andalucía, Cataluña y Aragón, con una financiación de 559.342 euros.

Los proyectos aprobados evidencian que hay iniciativas innovadoras en todas las comunidades autónomas, aunque predominan los proyectos que prevén ejecución en Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Extremadura.

Esta línea de subvenciones se enmarca en el Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027, dentro de las ayudas de desarrollo rural de ámbito supraautonómico en la intervención de cooperación para la innovación bajo la filosofía de la Asociación Europea para la innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola (AEI-Agri).