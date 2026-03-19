Air Europa compró un lote de mascarillas a una empresa vinculada a Aldama por 2,3 millones

Archivo - El empresario Víctor de Aldama a su llegada al interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Aldama es interrogado por ser el presunto conseguidor de las mascarillas - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Air Europa compró a Soluciones de Gestión --la empresa que sería el epicentro de la trama y vinculada al presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama-- un lote de mascarillas por 2,36 millones de euros en junio de 2020, al tiempo que informa de que tiene 205 millones de dólares "retenidos" en Venezuela.

Así se desprende de la documentación requerida por el Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Europa Press, que Globalia --compañía matriz de Air Europa-- ha remitido con vistas al juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, en el que se sientan en abril en el banquillo Aldama, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Según dicha documentación, Air Europa activó esta operación de compra para "poder suministrar la mascarilla obligatoria para la tripulación y pasajeros en los vuelos". Añade el texto que se compraron mascarillas a otras empresas, además de a Soluciones de Gestión.

Por otro lado, la compañía traslada que todavía no ha recuperado un total de 205 millones de euros que permanecen "retenidos" en Venezuela desde 2013, una deuda que se originó ante la "imposibilidad" de repatriar los fondos generados por la venta de billetes de avión en bolívares, según el escrito.

Y añade que el 17 de septiembre de 2019, Air Europa contrató a Aldama en calidad de mediador y gestor con el objetivo de "repatriar" un total de 205 millones de dólares estadounidenses que permanecían retenidos en el país latinoamericano desde el año 2013.

Ahora, Globalia informa de que dicha cantidad "no ha podido ser cobrada" por Air Europa, por lo que la aerolínea mantiene "derechos de crédito" con el Estado venezolano. La compañía achaca la deuda a las "severas restricciones" impuestas por los organismos de control de cambio en Venezuela, según el texto.

En el documento remitido al alto tribunal, Globalia asegura que no ha pagado nada a Aldama por las gestiones que pudiera haber realizado con Venezuela en ese sentido, puesto que "no se cumplió con el objeto de contrato", es decir, que Air Europa todavía no ha cobrado la cantidad adeudada por el Estado venezolano.