Airbus entregó 351 aeronaves a 77 clientes en lo que va de año

Archivo - Fachada de la sede de la empresa Airbus en Getafe, en Madrid (España) a 21 de febrero de 2020. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Airbus ha informado que las entregas de aviones comerciales hasta junio de 2026 ascendieron 351 unidades suministradas a 77 clientes, según indicado el fabricante de aviones en un comunicado.

Por tipos de aviones, la compañía ha señalado que se entregaron 167 unidades A321neo, 102 A320neo, dos A319neo, 43 A220-300, un A220-100, 10 A-330 y 26 A-350.

Por otro lado, los pedidos netos totales alcanzaron los 822 entre enero y junio, con un total de 20 cancelaciones notificadas, destacando 425 unidades del A321neo y 168 A220-300.

Únicamente durante el mes de junio, Airbus entregó un total de 89 unidades a 49 clientes mientras que el número de pedidos netos se situó en los 71.

Este mismo miércoles el fabricante de aviones ha indicado que serán necesarias 42.060 aeronaves durante los próximos 20 años, de las cuales 19.820 servirán para reemplazar aviones antiguos y otras 22.240 para cubrir el crecimiento.

"En los próximos 20 años, Airbus prevé que el tráfico de pasajeros crezca un 3,9% anual, gracias al crecimiento del PIB mundial (+2,6%), el aumento de la población urbana (+1.300 millones) y el crecimiento de las clases medias. Para 2045, el tráfico aéreo se duplicará con creces, alcanzando aproximadamente los 10.000 millones de pasajeros al año", ha sostenido la compañía.