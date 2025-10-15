Alemania encarga a Airbus 20 nuevos aviones Eurofighter para reforzar sus capacidades de defensa

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alemania ha encargado a la compañía Airbus 20 nuevos aviones Eurofighter con el objetivo de reforzar sus capacidades de defensa, según ha indicado la firma en un comunicado este miércoles.

En concreto, en virtud del contrato, Airbus fabricará los aviones de combate polivalentes en su línea de montaje final de Manching, cerca de Múnich (Alemania), con lo que está previsto que el primer avión se entregue a las Fuerzas Aéreas alemanas en 2031 y el último en 2034.

El consejero delegado de Airbus defensa y espacio, Mike Schoellhorn, ha declarado que "este nuevo pedido es una prueba más de la importancia del Eurofighter para las Fuerzas Aéreas alemanas y del papel estratégico que desempeña en la defensa aérea del país y en las capacidades de la OTAN".

TRANSICIÓN "SIN FISURAS" HACIA LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE PODER AÉREO

"La continua evolución del Eurofighter sirve como puente tecnológico y operativo esencial hacia un Sistema Aéreo de Combate Futuro (FCAS), asegurando una transición sin fisuras hacia la próxima generación de poder aéreo", ha añadido Schoellhorn, que ha enfatizado que con estos aviones adicionales "Alemania refuerza su capacidad para llevar a cabo la vigilancia de su espacio aéreo y asegurar los cielos de la OTAN, apoyando su papel de socio fiable para la seguridad colectiva".

En este sentido, el fabricante ha detallado que equipará los 20 Eurofighters con los sensores "más modernos". Esto incluye, por ejemplo, el nuevo radar electrónico E-Scan.

Paralelamente, Airbus añadirá capacidades de guerra electrónica a la flota alemana de Eurofighter mediante la integración del conjunto de sensores Arexis, desarrollado por la sueca Saab, en los aviones existentes y de nueva construcción.

"Estas importantes actualizaciones tecnológicas mejorarán aún más las ya amplias capacidades operativas de los Eurofighter de las Fuerzas Aéreas alemanas", señalan desde la firma, que ha recordado que el Eurofighter es el mayor programa europeo de defensa en el que participan Alemania, Italia, España y el Reino Unido, siendo no sólo una garantía de seguridad, sino un motor de crecimiento y empleo.

"El Eurofighter asegura más de 100.000 puestos de trabajo en Europa, 25.000 de ellos sólo en Alemania", ha detallado Airbus, que ha resaltado que un total de 120 proveedores alemanes participan en el programa.

Asimismo, la firma ha recordado que con este nuevo contrato, nueve países han encargado más de 740 Eurofighters: Alemania, Italia, España, Reino Unido, Austria, Arabia Saudí, Omán, Kuwait y Qatar, lo que convierte al Eurofighter en el programa europeo de aviones de combate de "mayor éxito en la producción".

Por último, Airbus ha apuntado que está previsto que el Eurofighter permanezca en servicio en las Fuerzas Aéreas alemanas hasta la década de 2060.