Almanac Hotels se integra en Global Hotel Alliance para impulsar su expansión y fidelización

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MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La cadena de hoteles boutique Almanac Hotels ha anunciado su incorporación formal a Global Hotel Alliance (GHA), la mayor alianza de marcas hoteleras independientes del mundo.

Esta asociación estratégica integra a las propiedades de la firma en Barcelona, Viena y Praga en una red global que abarca más de 50 marcas y 1.000 establecimientos en un centenar de países, permitiendo a la compañía de propiedad familiar escalar su visibilidad internacional de manera significativa.

Como eje central de este acuerdo, la cadena ha lanzado el programa Almanac DISCOVERY, una plataforma de fidelización que ofrece a sus clientes beneficios exclusivos y tarifas preferenciales.

A través de este sistema, los huéspedes pueden acumular y canjear los denominados DISCOVERY Dollars, una moneda de recompensa cuyos créditos pueden utilizarse tanto en estancias como en servicios de gastronomía y spa en cualquier hotel perteneciente a la alianza GHA en el mundo.

La propuesta de valor de este nuevo programa trasciende el alojamiento convencional al enfocarse en experiencias inmersivas vinculadas a la cultura local de cada destino.

Los miembros podrán acceder a actividades seleccionadas, como talleres especializados en el Penedès o clases magistrales de repostería en palacios históricos de Viena, sin necesidad de estar hospedados en el hotel.

Este enfoque busca profundizar la conexión de los viajeros con el entorno, siguiendo la filosofía de diseño y autenticidad que define a la marca fundada por Herbert Haselbacher.

Desde una perspectiva operativa, la integración en Global Hotel Alliance permite a Almanac Hotels acceder a una base de más de 35 millones de usuarios globales.

Este movimiento estratégico está diseñado para impulsar los ingresos directos de la cadena y reducir su dependencia de canales de distribución externos, todo ello mientras preserva su independencia de gestión y su identidad de marca boutique en el segmento de alta gama europeo.