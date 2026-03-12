Almirall abre oficinas en China para impulsar nuevas oportunidades en dermatología médica

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Almirall inaugura este jueves sus nuevas oficinas en China, que se ubicarán en el distrito de Jing'an en Shanghai, con el objetivo de crear nuevas oportunidades de innovación en dermatología médica, combinando las capacidades internas de I+D de la compañía con colaboraciones estratégicas en el mercado chino.

Según ha informado la empresa biofarmacéutica, la apertura de estas ofinas se enmarca en el evento, "Impulsando la innovación en dermatología a través de alianzas en China", que reunirá a líderes de la industria farmacéutica china, representantes institucionales de ambos países y socios actuales y futuros para debatir sobre nuevas vías de colaboración.

Almirall ha destacado que la apertura de estas nuevas oficinas se produce en un momento en que China está acelerando sus capacidades en biociencias y los acuerdos de licencia en el sector farmacéutico.

"En un contexto en el que Almirall expande su liderazgo en dermatología médica a través de su trayectoria de crecimiento sostenido y expansión de márgenes, la experiencia en I+D y comercialización de la compañía representa un activo de gran valor para futuros socios chinos con tecnologías innovadoras, que buscan una plataforma de comercialización global", ha subrayado la empresa.

En 2022, Almirall estableció una colaboración con la compañía china Simcere para el desarrollo de una proteína de fusión mutante de interleucina 2 (IL-2muFc), un proyecto que ha avanzado ya hacia la fase clínica. Desde entonces, ambas compañías han trabajado "estrechamente" para avanzar en el desarrollo clínico de esta terapia innovadora.

La inversión de Almirall en sus capacidades de innovación se mantiene enfocada principalmente en su centro de I+D de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), donde continuará la mayor parte del desarrollo de su cartera.

"La inauguración de nuestras oficinas en Shanghai subraya nuestro enfoque colaborativo hacia la innovación y es un reconocimiento del potencial de las ciencias de la vida en China. Seguimos invirtiendo en el crecimiento de nuestras capacidades de I+D en Barcelona, y el trabajo complementario en China nos permitirá ampliar nuestro potencial innovador a través de nuevas alianzas. La exitosa colaboración que ya tenemos con Simcere es un modelo a seguir en esta estrategia", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Almirall, Carlos Gallardo.

Por su parte, el director de Inversiones de Simcere Pharmaceutical Group, Zhou Gaobo, ha felicitado a Almirall por la apertura de su nueva oficina en China, "un hito que refleja el desarrollo de la cooperación entre dos países como China y España en el campo de los medicamentos innovadores".

La colaboración de Almirall con Simcere se inició en 2022 con un programa para avanzar un candidato a fármaco en fase preclínica para enfermedades autoinmunes desarrollado por Simcere, del que Almirall posee los derechos de desarrollo y comercialización a nivel mundial fuera de China.